Monster Hunter Rise für die Switch angekündigt (+Trailer)

Gute Nachrichten für alle Monsterjäger, die eine Switch besitzen – mit Monster Hunter Rise erscheint am 26. März 2021 der neueste Teil der beliebten Videospiel-Reihe für Nintendo Switch.

Im jüngsten Teil der Action-Rollenspiel-Serie bekämpft ihr furchterregende Monster und erklimment schwindelerregende Höhen. Ihr reist in das pittoreske Bergdorf Kamura, einen friedlichen Ort, an dem ihr eine einzigartige Kultur und innovative Jagdtechniken kennenlernt. Mit Hilfe eines speziellen Insekts, dem Seilkäfer, könnt ihr in jede beliebige Richtung ziehen, um steile Felswände und andere Erhebungen zu erklimmen. Die Kampfzonen der Quests sind dabei nahtlos miteinander verbunden, sodass die riesigen Landschaften ohne Ladezeiten erkundet werden können – und das auch in der Vertikalen.

Einen ersten Blick auf Monster Hunter Rise von Capcom gewährt das folgende Announcement-Video: