Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game Gameplay-Trailer macht Lust auf mehr

Milestone hat den ersten Gameplay-Trailer zu Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game veröffentlicht und serviert uns damit einen Vorgeschmack auf den Release am 10. April 2025.

Der Trailer, der in Zusammenarbeit mit einigen der bekanntesten Creators der Supercross-Gaming-Community entstanden ist, zeigt die Strecken Anaheim 1 und Glendale in ihrem aktuellen Layout für die Saison 2025. Dank eines neuen Entwicklungsprozesses, der auf den Originalplänen der realen Meisterschaftsstrecken basiert, bietet das Spiel zum ersten Mal in der Geschichte der Franchise die offiziellen Fahrer, Motorräder und Strecken der aktuellen Saison. Neben Anaheim 1 und Glendale zeigt der Trailer auch eine der von Milestone speziell entworfenen Motocross-Strecken, die ein völlig neues Fahrerlebnis bieten.