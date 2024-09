Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game angekündigt

Am vergangenen Wochenende wurde während des SuperMotocross World Championship Finales in Las Vegas ein aufregender Blick in die Zukunft der beliebten Monster Energy Supercross-Videospielreihe gewährt. Milestone und Feld Motor Sports, Inc. enthüllten einen Teaser-Trailer für das kommende Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game im Rahmen des Events auf dem Strip im Las Vegas Motor Speedway.

Zwei Jahre nach dem letzten Teil der Serie gibt der Teaser einen ersten Einblick in die von Grund auf neu entwickelte Version des Spiels, die Supercross-Fans das bisher authentischste und packendste Rennerlebnis bieten wird. Zum ersten Mal können die Spieler die Spannung der aktuellen Saison live miterleben und sogar dem offiziellen Rennprogramm folgen, indem sie mit den offiziellen Fahrern, auf den Strecken und Motorrädern der Saison 2025 parallel zur realen Meisterschaft fahren.

„Wir freuen uns sehr, endlich Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game ankündigen zu können“, sagt Sebastiano Stefanetto, Game Director. „Dieses neue Kapitel ist das Ergebnis harter Arbeit und einer langen Entwicklungsphase, die wir genutzt haben, um sicherzustellen, dass das Spiel den Wünschen unserer Community entspricht. Wir haben uns das Feedback unserer Spieler genau angehört und arbeiten daran, das spektakulärste, raueste und spannendste Spiel der Serie zu liefern. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Bemühungen den Adrenalinspiegel und den Spielspaß auf ein neues Niveau heben und sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler begeistern können.“

Durch den Einsatz der Unreal Engine 5 wird das Spiel atemberaubende Grafik und ein neues Physiksystem bieten, um ein noch nie dagewesenes Maß an Realismus und Simulation zu ermöglichen. Ein besonderes Highlight ist das von der Community gewünschte Feature des neuen dynamischen Terrain Deformation Systems mit sich verändernden Fahr-Rillen. Dieses Feature sorgt dafür, dass sich die Strecken mit jeder Runde dynamisch weiterentwickeln:Erde türmt sich auf, Rillen und Kurven entstehen und machen jedes Rennen einzigartig.