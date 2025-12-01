Monsoon Chai: der neue Bio-Chai-Sirup aus dem Gewürzhaus Van den Berg

Mit dem Bio Monsoon Chai Sirup präsentiert das Gewürzhaus Van den Berg einen Masala- Chai-Sirup für die kühle Jahreszeit: ein kräftiger Teeauszug aus schwarzem Tee, verfeinert mit Fenchel, Zimt, Ingwer, Kardamom, Piment, Nelken, Sternanis, Tonkabohne, Pfeffer und einem Hauch Chili. Das Profil ist warm, balanciert und angenehm würzig – ideal für cremigen Chai Latte, Iced Chai und kreative Desserts. Der Sirup ist bio, vegan und ohne Zusätze, wird im Verhältnis 1:6 (Sirup : Milch oder Pflanzendrink) empfohlen und kommt in der ergiebigen 700-ml-Flasche. Mehr dazu hier.

„Logische Konsequenz unserer Gewürz-DNA“

„Als Gewürzhändler mit dem Anspruch auf höchste Intensität war ein eigener Chai-Sirup die logische Konsequenz. Wir wollten keinen Sirup, der nur süß ist – sondern ein ehrlich gewürztes, präzise ausbalanciertes Produkt, das in der Tasse wie im Dessert Tiefe ohne Bitterkeit liefert. Weil bei uns auch der ästhetische Anspruch immer mitschwingt, trägt der Monsoon Chai ein Künstleretikett, das diese Intensität sichtbar macht.“ erläutert Oswald Held, Gründer und Geschäftsführer von Van den Berg.

Kunst auf der Flasche – von David Leitner

Das Künstleretikett entstand in Zusammenarbeit mit David Leitner: In klaren Linien zeigt es einen Regenwald – eine grafische, von Street Art inspirierte Interpretation der Monsoon- Atmosphäre. Die Flasche wird so zum kleinen Kunstobjekt, das Herkunft, Handwerk und Fantasie vereint.

Sorgsam gekocht, naturbelassen und unverfälscht

Der Monsoon Chai wird in einem schonenden Auszugverfahren hergestellt: Schwarzer Tee und ausgewählte Gewürze werden bei kontrollierten Temperaturen langsam extrahiert, um feine ätherische Noten und Balance zu bewahren. Der Sirup bleibt naturtrüb, da wir bewusst auf Filtration verzichten – zugunsten eines volleren Aromabildes. Leichte Schwebstoffe sind produktimmanent und ein Hinweis auf die unverfälschte Qualität. Empfehlung für die Anwendung: Vor Gebrauch kurz schütteln

Produktdetails Bio Monsoon Chai Sirup

• Kategorie: Masala Chai / Gewürzsirup

• Qualität: bio, vegan, ohne Zusätze und konservierungsstofffrei

• Bio-Zutaten: Teeauszug aus schwarzem Tee, Rohrohr-Zucker, Fenchel, Zimt, Ingwer,

Kardamom, Piment, Nelken, Sternanis, Tonkabohne, Pfeffer, Chili

• Charakter: warm, ausbalanciert, angenehm würzig

• Design: Künstleretikett von David Leitner

• Inhalt: 700 ml

• UVP: 24,90 €