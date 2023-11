Monsieur Blake zu Diensten ab 21.12.2023 in den österreichischen Kinos

Am 21. Dezember bringen die Filmladen Filmverleih GmbH. und die Luna Filmverleih GmbH. mit Monsieur Blake zu Diensten den neuesten Film mit John Malkovich österreichweit ins Kino.

Was erwartet euch?

Getrieben von schönen Erinnerungen an das Kennenlernen seiner geliebten Frau vor 40 Jahren, packt der sonst eher wenig spontane Londoner Geschäftsmann Andrew Blake (John Malkovich) seine Koffer und reist nach Frankreich ins „Schloss Beauvillier”. Durch eine Verwechslung wird er von der Haushälterin Odile (Émilie Dequenne) für den neuen Butler gehalten – Blake spielt mit, um auf dem Schloss bleiben zu können. Der Alltag des Millionärs besteht plötzlich daraus, Zeitungen für die Hausherrin Fanny Ardant) zu bügeln, die uralten Standuhren mit Wattestäbchen zu polieren und vor allem: dem verwöhnten Kater jeden Wunsch von den Kulleraugen abzulesen. Mit seinem trockenen, englischen Humor bringt Blake Schwung in das marode Schloss und beginnt richtig Lust an seinem neuen Leben zu finden. Jetzt muss er nur noch dafür sorgen, dass ihm niemand auf die Schliche kommt. Denn da ist auch der griesgrämige Gärtner Phillipe, der Blake so gar nicht über den Weg traut …

Mit Monsieur Blake zu Diensten verfilmt Gilles Legardinier nicht nur seinen eigenen Roman, es gelingt ihm auch eine Kombination von trockenem Humor, leiser Melancholie und englischer Exzentrik sowie eine bis in die Nebenrollen gelungene Besetzung für die herrlich-schrillen Charaktere.