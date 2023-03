Mobiler Mini-Kühl-/Gefrierschrank Anker EverFrost angekündigt

Gute Nachrichten für alle, die sich schon jetzt wegen dem perfekten Sommer-Grill-Equipment umsehen – Anker kündigte mit der Anker EverFrost-Reihe eine der bislang ausdauerndsten mobilen Kühl- und Gefierschränke auf dem Mark an – zunächst in einer Kickstarter-Kampagne mit bis zu 45 Prozent Ersparnis plus Versandkosten. Das 33-Liter-Modell kostet im „Super Early Bird“ ab 439 US-Dollar (umgerechnet: 403 Euro; UVP: 799 US-Dollar/ 734 Euro), der EverFrost mit 43 Litern startet bei 469 US-Dollar (umgerechnet 431 Euro; UVP: 849 US-Dollar/ 780 Euro), die 53-Liter-Version kostet 569 US-Dollar (523 Euro). Erste Auslieferungen sind für Juni geplant.

Cool, cooler, Anker EverFrost

Der auf einem hocheffizienten Kühlkompressor basierende Anker EverFrost bietet annähernd die doppelte Kapazität für Lebensmittel und Getränke im Vergleich zu einer herkömmlichen Kühlbox, die mit platzfressendem Eis gekühlt wird. Die sieben Millimeter dicke Dichtung und eine 50 Millimeter Isolierungsschicht sorgen für schnelle Abkühlung und langanhaltende Frische. So kühlt der mobile Alleskönner alle Speisen und Getränke innerhalb von 30 Minuten von 25 Grad Celsius zuverlässig auf den Gefrierpunkt herunter. Bis zu -20 Grad Celsius sind mit den EverFrost-Modellen möglich.

Der Anker EverFrost ist in drei unterschiedlichen Größen erhältlich: 33, 43 und 53 Liter, was zum Beispiel einem Fassungsvermögen von 38, 54 oder gar 62 handelsüblichen 330-Milliliter-Dosen entspricht. Beim größten Modell ist ein Zwei-Zonen-Kühlsystem integriert. So kühlen und gefrieren NutzerInnen ihre Köstlichkeiten parallel, bei den kleineren Modellen gilt es sich zu entscheiden. Alle Varianten treibt ein 299 Wattstunden großer Akku an, der die optimale Temperatur von vier Grad Celsius für bis zu 42 Stunden halten kann und sich jederzeit austauschen lässt. Von null auf einhundert Prozent ist der EverFrost in vier Stunden über das 95-Watt-Netzteil oder den Auto-Anschluss aufgeladen. Alternativ ist der portable Kühler in Kombination mit dem optional erhältlichen Anker 625 Solarpanel mit 100 Watt Ladeleistung (UVP: 399 Euro) in weniger als vier Stunden umweltschonend wieder bei voller Energie.

Zuverlässig, mobil und voller eiskalt

Trotz seiner enormen Kühlfläche lässt sich der Anker EverFrost mühelos mit Hilfe des EasyTow™-Griffes und den robusten, sechs Zoll großen Rädern wie ein Koffer transportieren. Ausgefahren verwandelt sich die ergonomische Halterung in eine komfortabel große Tischplatte, um auch unterwegs die gekühlten oder gar gefrorenen Leckereien stilecht genießen zu können. Ein integrierter Flaschenöffner macht das Duell mit dem Kronkorken zum Kinderspiel, die Suche nach weiteren Öffnungsmethoden obsolet.

Der wechselbare Energiespender eignet sich mit seinen zwei USB-A-Ports (jeweils zwölf Watt an Leistung) sowie einem USB-C-Anschluss (60 Watt) auch als PowerBank und lädt bei selbst bei der längsten Strandparty entladene soundcore-Lautsprecher wieder schnell auf. Neben dem integrierten Display mitsamt physischen Bedienknöpfen lässt sich der EverFrost auch per „Anker“-App bedienen, zum Beispiel mit schneller Temperatureinstellung oder dem Checken des aktuellen Akkustandes.