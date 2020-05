Mob Psycho 100 REIGEN – The Miraculous Unknown Psychic erscheint am 4.6.2020 auf DVD und Blu-ray

Gute Nachrichten für die Fans von Mob Psycho 100 – Kazé Deutschland serviert uns mit Mob Psycho 100 REIGEN – The Miraculous Unknown Psychic die erste Staffel von Mob Psycho 100 noch einmal in gestraffter Form genau so, wie Reigen sich die erste Staffel vorstellt. Durch die ganz neuen Begebenheiten, die Reigen dazuerfindet, kommt der einstündige Compilation-Movie auf über 15 Minuten neues Material. Ab 4. Juni dieses Jahres könnt ihr Reigens Version der Geschehnisse auf DVD und Blu-ray sichern.

Worum geht’s?

Als Arataka Reigen von einer Wahrsagerin hört, die nach dem Verkauf ihres Buches komplett ausgebucht ist, ist er nicht mehr zu stoppen. Mit einem Bestseller würde bestimmt auch bei ihm die Kasse klingeln! Er zitiert seinen Schüler zu sich, um ihn mit der freudigen Botschaft zu beglücken: Mob darf das Buch schreiben! Genauer gesagt soll er notieren, was Quacksalber Reigen laut vor sich hin erzählt – doch nicht, ohne ein bisschen was umzudichten …

