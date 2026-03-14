Mittelalter-Action-Adventure 1348 Ex Voto ab sofort verfügbar
Das Warten hat ein Ende: Sedleo und der Publisher Dear Villagers haben den Release von 1348 Ex Voto bekannt gegeben. Ab sofort könnt ihr in die düstere Welt des mittelalterlichen Italiens eintauchen. Das Spiel ist für den PC via Steam und Epic Games Store sowie für die PS5 digital erhältlich.
Eine Reise durch ein zerbrechendes Italien
In der Rolle der jungen fahrenden Ritterin Aeta, gesprochen von Alby Baldwin, begebt ihr euch auf eine gefährliche Suche nach ihrer Gefährtin Bianca (Jennifer English). Euer Weg führt euch durch eine von einer Seuche gezeichnete Landschaft, in der ihr euch gegen fanatische Eiferer, Banditen und Söldner behaupten müsst. Die Entwickler:innen legen dabei großen Wert auf moralische Fragen: Ihr werdet erleben, wie die Geschichte erforscht, ob der Zweck tatsächlich die Mittel heiligt und welchen Preis Ideologie und Freiheit fordern.
Authentische Kämpfe und historische Kulisse
Ein besonderes Highlight für alle Fecht-Enthusiast:innen ist das Kampfsystem. Das Team von Sedleo hat eng mit Branchenexpert:innen zusammengearbeitet, um die Kämpfe auf Basis der Historischen Europäischen Kampfkünste (HEMA) zu gestalten. Kombiniert mit der detailgetreuen Nachbildung des ländlichen Italiens des 14. Jahrhunderts bietet euch das Spiel eine besonders dichte Atmosphäre.
Ihr dürft euch zwischen zwei Versionen entscheiden: Die Standard Edition ist für 24,99 € verfügbar, während die Deluxe Edition inklusive eines digitalen Artbooks für 29,99 € bereitsteht. Wenn ihr lieber eine Disc in den Händen haltet, müsst ihr euch noch ein wenig gedulden – die physische Version für PlayStation 5 wird am 4. Juni 2026 erscheinen.