Mittelalter-Action-Adventure 1348 Ex Voto ab sofort verfügbar

Das Warten hat ein Ende: Sedleo und der Publisher Dear Villagers haben den Release von 1348 Ex Voto bekannt gegeben. Ab sofort könnt ihr in die düstere Welt des mittelalterlichen Italiens eintauchen. Das Spiel ist für den PC via Steam und Epic Games Store sowie für die PS5 digital erhältlich.

Eine Reise durch ein zerbrechendes Italien

In der Rolle der jungen fahrenden Ritterin Aeta, gesprochen von Alby Baldwin, begebt ihr euch auf eine gefährliche Suche nach ihrer Gefährtin Bianca (Jennifer English). Euer Weg führt euch durch eine von einer Seuche gezeichnete Landschaft, in der ihr euch gegen fanatische Eiferer, Banditen und Söldner behaupten müsst. Die Entwickler:innen legen dabei großen Wert auf moralische Fragen: Ihr werdet erleben, wie die Geschichte erforscht, ob der Zweck tatsächlich die Mittel heiligt und welchen Preis Ideologie und Freiheit fordern.

Authentische Kämpfe und historische Kulisse

Ein besonderes Highlight für alle Fecht-Enthusiast:innen ist das Kampfsystem. Das Team von Sedleo hat eng mit Branchenexpert:innen zusammengearbeitet, um die Kämpfe auf Basis der Historischen Europäischen Kampfkünste (HEMA) zu gestalten. Kombiniert mit der detailgetreuen Nachbildung des ländlichen Italiens des 14. Jahrhunderts bietet euch das Spiel eine besonders dichte Atmosphäre.