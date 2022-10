Mit tink auf Ökosystem-Produkte sparen – bis zu 55 Prozent Rabatt sind möglich!

tink bietet bis einschließlich 27. Oktober 2022 bis zu 55 Prozent Rabatt auf innovative Ecosystem-Produkte. Die Angebote sind ab sofort auf tink.at verfügbar.

Mehr über die Aktion

Der Online-Händler tink reduziert ab sofort bis einschließlich 27. Oktober die Preise vieler Smart-Home-Gadgets und -Bundles um bis zu minus 55 Prozent. Intelligente Alltagshelfer peppen das eigene Smart Home auf, erweitern aber auch bestehende Systeme. Und das Ergebnis? Ein ineinandergreifendes Smart-Home-Ecosystem. Dazu gehören unter anderem die folgenden Produkte:

Mehr zum Google Nest Wifi 2er-Set

Ob beim Streamen, Arbeiten, Lernen oder Spielen – schnelles Internet ist das A und O. Mit dem Google Nest Wifi 2er-Set gehören nervige Ladebalken der Vergangenheit an. Blitzschnelles Internet wird endlich zur Realität, denn mit Zugangspunkt und Router zusammen können bis zu 210 m² abgedeckt werden. Das Set aus Router und Access Point sorgt dank integriertem Google Assistant für smarten Komfort, während der inkludierte Google Nest Hub der zweiten Generation (zu unserem Testbericht) zur Zentrale für das Smart Home wird. So kommt man nicht nur organisiert durch den Tag – mit dem aus 54 Prozent recycelten Materialien bestehendem Nest Hub trägt man bequem von zuhause auch noch zu einer nachhaltigen Zukunft bei. Das Google Nest Wifi 2er-Set + kostenloses Google Nest Hub (2. Generation) ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt und dem Gutscheincode “NestWifi” um nur 149,95 Euro (statt 358,99 Euro) auf tink.at verfügbar.

Schutz vor Rauch und Kohlenmonoxid

Der Google Nest Protect Rauch- und Kohlenmonoxidmelder der 2. Generation begeistert mit neuem Design und weiterentwickelter Smart-Technik. Sechs Sensoren erhöhen so den Sicherheitsstandard, und das dank 6er-Bundle in mehreren Räumen. Der smarte Melder ist mit einem Sprachalarmsystem ausgestattet, um bei einer Rauch- oder Kohlenmonoxid-Entwicklung mit klarer Stimme auf den Notfall aufmerksam zu machen. Das smarte Gadget ist außerdem in der Lage, gewöhnlichen Dampf von giftigem Rauch zu unterscheiden und vermeidet so Fehlalarme. Der Rauch- und Kohlenmonoxidmelder ist einfach installiert und schnell mit dem Smartphone verbunden. Mühelos lässt sich das Gerät an der Decke montieren, während die minimalistische Eleganz so besonders zur Geltung kommt und im 6er-Pack gleich noch mehr Schutz bietet. Der Google Nest Protect 6er-Pack Protect Rauch- und Kohlenmonoxidmelder der 2. Generation ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt und mit dem Gutscheincode “Google15” um nur 644,95 Euro (statt 774,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Automatisch saugen mit dem DreameBot D10

Wenn Staubkörner plötzlich die Strahlkraft eines Diamantrings von Tiffany entwickeln, gibt es zwei Optionen: Hektisch in der Wohnung selbst für Sauberkeit sorgen oder bei einem Spaziergang die Beine vertreten, während der Hausputz von selbst erledigt wird. Der DreameBot D10 – Saug- und Wischroboter beweist, dass Zweiteres möglich ist und die Zeit des Staubsaugens ab sofort mit schöneren Dingen verbracht werden kann. Gesaugt und gewischt wird ganz automatisch, während 4.000 Pa Saugkraft und rotierende Wischpads Schmutz und Flecken ein Ende bereiten. Kurzum: Ein sauberes Zuhause war noch nie so einfach. Der DreameBot D10 Plus – Saug- und Wischroboter ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt und dem Gutscheincode “Dreame20” um nur 663,00 Euro (statt 749,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Andere tink-Angebote gefällig?