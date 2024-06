Mit Shashingo (PC) spielerisch Japanisch lernen: Mach Platz, Duolingo!

Eine japanische Stadtstraße erkunden und dabei Japanisch lernen? Das macht Shashingo möglich – wie das aussieht, seht ihr gleich hier!

Shashingo: Japanisch lernen mit Fotografie ist ein lehrreiches Spiel für Englischsprachige, um Japanisch zu lernen. Das Erlernen einer Sprache sollte aufregend sein und uns helfen, während des Lernens motiviert zu bleiben, also wurde das Game so konzipiert, dass es Spaß macht, freundlich und für alle Altersgruppen zugänglich ist. Wir erkunden eine helle, fiktive japanische Stadtstraße voller Details und interessanter Objekte, die wir mit unserer Kamera fotografieren können. Jedes Foto, das wir machen, wird den Namen des Objekts ins Japanische und Englische übersetzen, damit wir so spielerisch in der liebevoll gestalteten Umgebung lernen können. Übrigens: Shashingo kommt von einer Kombination der japanischen Wörter “shashin / 写真”, was Foto bedeutet, und dem Suffix “go / 語”, was Sprache bedeutet. Zusammen wird es zur “Sprache der Fotografien”. Auch Lernkarten und Gachapon-Maschinen sind mit von der Partie! Was noch?

Eine stilisierte, zugängliche 3D-Umgebung

In-Game-Fotografie-System

Filter bei euren Fotos!

Japanische Sprachzeilen

Fotoalbum zum Speichern von Karteikarten

Ein Spielmodus, der unser Gedächtnis testet

In-Game-Unterricht für japanische Grammatik

