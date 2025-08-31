Mit Ravensburger fit für das neue Schul- und Kindergartenjahr

Bald startet das neue Schul- und Kindergartenjahr und ihr fragt euch, wie ihr eure Kinder optimal unterstützen könnt. Ob es um das Lernen von Schreiben und Lesen geht, um erste englische Wörter oder die Stärkung von Konzentration und logischem Denken – neue Lernspiele und das beliebte tiptoi®-System von Ravensburger unterstützen eure Kinder spielerisch und mit viel Spaß dabei, wichtige Grundkompetenzen zu erlernen und zu festigen.

Die Schreib-Krake – Schreiben lernen mit Kritzi Krakel

Oh je, fast hätte Kritzi Krakel vergessen, seine Schreibübung an die Klassenlehrerin zu schicken. Und welcher Tentakel war doch gleich sein richtiger Schreibarm? In diesem lustigen Spiel zum Schreibenlernen zielen die Kinder mit einem „Tintenklecks“ auf Buchstaben-Kärtchen und schreiben so die Wörter auf den Schreibvorlagen nach. Wem gelingt dies zuerst? In der kooperativen Variante versuchen alle gemeinsam, die Vorlagen auszufüllen, bevor die Flaschenpost schließt. Das Spiel ist für ein bis vier Spielerinnen oder Spieler von sechs bis neun Jahren gedacht und ist für 29,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Spielend Lesen lernen mit dem Leseraben

Seit 20 Jahren begleitet der Leserabe Schulanfängerinnen und Schulanfänger Schritt für Schritt beim Lesenlernen. Jetzt präsentiert er eine Reihe von lustigen Kartenspielen – ideal für zu Hause und unterwegs. Bei „Leserabe – Alles lacht!“ werden Fragen- und Antwortkarten bunt gemischt und abwechselnd vorgelesen: „Isst du gerne Pizza?“ – „Ja, aber nur, wenn niemand zuschaut.“ Beim „Leserabe – Scherz-Rätsel“ dreht sich alles um Scherzfragen. Abwechselnd lesen die Kinder Fragen und Antworten vor, beispielsweise „Was hüpft gern herum und pendelt am Baum?“ – „Das Hänguru!“. Das dritte Spiel, „Leserabe – Was magst du lieber?“, ist mit Lesestufe zwei bereits etwas anspruchsvoller. Reihum müssen sich die Kinder zwischen zwei Alternativen entscheiden: Würdet ihr lieber mit Tieren sprechen können oder in einem Kinofilm mitspielen? Lieber eine eiskalte Dusche nehmen oder eine große Spinne in eurem Bett finden? Die Spiele sind für ein bis acht Spielerinnen oder Spieler ab sechs Jahren gedacht und für je 5,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

tiptoi® Buch: Meine Lern-Spiel-Welt – Logisches Denken

Tiger Theo, der die Welt von oben sehen will, geht auf große Reise. Auf seiner Route trifft er viele Tiere und muss inmitten von Wald- und Wiesenbewohnern, bunten Fischschwärmen oder geheimnisvollen Höhlengängen knifflige Rätsel lösen: Wer ergänzt welche Reihe richtig? Welche Tiere passen zusammen? Und da drüben im Schlossfenster ist ein Sudoku versteckt! Mit dem tiptoi® Stift können die Kinder im Buch spielerisch logisches Denken und ihr Kombinationsvermögen trainieren. Das Buch ist für Kinder von vier bis sechs Jahren gedacht und für 20,60 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

tiptoi® Mein erstes Bild-Wörterbuch Deutsch-Englisch

Mit den lustigen Krokodilen Allie Gator und Kroko Peter lernen schon die Kleinsten spielend erste englische Wörter. Auf elf Doppelseiten sind bekannte Tiere und Gegenstände abgebildet – von Fahrzeugen über Lebensmittel bis hin zu Spielsachen. Neben jedem Bild steht die jeweilige Bezeichnung auf Deutsch und Englisch. Der tiptoi® Stift liest das Wort in beiden Sprachen vor. So lernen die Kinder von Anfang an die korrekte Aussprache und behalten die Wörter gut im Gedächtnis. Das Buch ist für Kinder von drei bis sechs Jahren gedacht und für 18,50 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

tiptoi® ACTIVE Yoga für Kinder

Ob Katze oder Koala – ahmt die Bewegungen der Tiere nach! Alle gemeinsam machen einen Buckel wie eine Katze, strecken sich wie ein hinabschauender Hund und hüpfen wie ein Frosch. Spielerisch führt tiptoi Kinder an erste Yoga-Übungen heran. Schon die Kleinen profitieren von Yoga: Es fördert die Beweglichkeit und Koordination, motiviert zu achtsamer Bewegung und hilft dabei, sich zu entspannen. Da alle Positionen in Tier-Geschichten eingebettet sind, machen die Yoga-Übungen besonders viel Spaß. Das Spiel ist für Kinder von drei bis sechs Jahren gedacht und für 14,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

tiptoi® Die Erde: Ozeane, Wetter und Vulkane

Kindgerechte Wissenstexte vermitteln alles, was es über unseren blauen Planeten zu wissen gibt: Wie ist unsere Erde aufgebaut? Warum sind die Dinosaurier ausgestorben? Welche Vulkane gibt es? Woher kommt der Regen? Und was ist eine Klimazone? Detailreiche Illustrationen, beeindruckende Geräusche und fünf liebevolle Figuren animieren die Kinder sich auf diese aufregende Reise zu begeben und die großen Kreisläufe der Natur kennenzulernen. Das Buch ist für Kinder von sechs bis zehn Jahren gedacht und für 22,70 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Für alle tiptoi® Bücher und Spiele ist ein tiptoi® Stift erforderlich. Er ist entweder schon im Kinderzimmer vorhanden oder muss separat gekauft werden.

ThinkFun Friends

Mit den „ThinkFun Friends“ erscheint im Herbst eine neue Spielereihe, die speziell für Kinder ab drei Jahren entwickelt wurde. Zehn tierische Charaktere laden in ihre bunte Welt Puzzleville ein, wo sie gemeinsam Rätsel lösen, Abenteuer erleben und erste Denkfähigkeiten spielerisch fördern. Jede Freundin und jeder Freund bringt dabei eine besondere Stärke mit und unterstützt wichtige kognitive Entwicklungen wie Konzentration, Zuordnung und strategisches Denken.

ThinkFun Friends Baumhaus

Flora Frosch hat ihre Freunde in ihr liebevoll gestaltetes Baumhaus eingeladen – mit einer Rutsche, die für Überraschungen sorgt. Doch wer darf als Nächstes rutschen? Ziel des farbenfrohen Logikspiels ist es, herauszufinden, welcher Freunde-Chip als Nächstes durch die Rutsche kommt – eine knifflige Zuordnungsaufgabe, die Konzentration, logisches Denken und visuelle Wahrnehmung fördert. Auf drei Schwierigkeitsstufen lernen Kinder allein oder gemeinsam mit Erwachsenen spielerisch, Motive, Farben, Symbole und Zahlen zu erkennen. Das Spiel ist für Kinder ab drei Jahren gedacht und für 24,99 Euro (UVP) erhältlich, Erscheinungstermin ist im September 2025.

ThinkFun Friends Spieltreff

Beim „ThinkFun Spieltreff“ sind Konzentration, ein gutes Auge und flinke Finger gefragt! Das tierisch unterhaltsame Such- und Findespiel mit Tia Tiger begeistert Kinder ab drei Jahren und fördert spielerisch Aufmerksamkeit und Wahrnehmung. Mit 35 großformatigen Spielkarten in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen passt sich das Spiel individuell dem Entwicklungsstand der Kinder an. Ob im freien Spiel oder im kleinen Wettbewerb mit bis zu vier Spielenden – wer findet das richtige Symbol am schnellsten? Das Spiel ist für zwei bis vier Spielerinnen oder Spieler ab drei Jahren gedacht und für 12,99 Euro (UVP) erhältlich, Erscheinungstermin ist im September 2025.

ThinkFun Friends Badespaß

Schweinchen Peter lädt zur tierisch tollen Poolparty in Puzzleville ein – und die kleinen Spielerinnen und Spieler helfen dabei, die Freunde richtig im Pool zu platzieren. Jede Aufgabe stellt neue logische Anforderungen und bringt kleine Köpfe ordentlich zum Nachdenken. Mit fünf dreidimensionalen Spielfiguren, einem Pool-Spielbrett und fünf doppelseitigen Karten mit insgesamt zehn Aufgaben bietet das platschnasse Knobelspiel besonders viel Wiederspielreiz. Die Kombination aus haptischen Elementen und Denkaufgaben fördert neben logischem Denken Feinmotorik und räumliches Vorstellungsvermögen. Das Spiel ist für Kinder ab drei Jahren gedacht und für 19,99 Euro (UVP) erhältlich, Erscheinungstermin ist im September 2025.