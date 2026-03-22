Mit Lush den Winterblues einfach wegpeelen!

Genug vom Winter! Wer sich den Winterblues wegpeelen möchte, kann dies mit diesen Lush-Produkten tun.

Die Peelings von Lush

Schrubb-diwupp glatte Haut: Wir machen uns mit diesen Peelings frisch! Denn wir haben genug vom Winter. Du auch? Dann schnapp dir einen von Lushs Peeling-Lieblingen. Ganz nach der Devise „Bye-Bye, alte Hautschüppchen! Hallo, frische Haut“ peelen wir uns den Winterblues weg, befreien die Haut von Schmutz, Ablagerungen und abgestorbenen Hautschüppchen und stimmen uns ganz nebenbei auf die wärmere Saison ein.

Happy Skin , Enzymatisches Gesichtspeeling

ab 14,- Euro (45 g)

Dieses Peeling verleiht deiner Haut den WOW-Faktor. Nimm einen Finger voll Happy Skin und massiere es sanft über dein feuchtes Gesicht und den Hals. Die bromelainhaltige, enzymatische Ananas hilft abgestorbenen Hautzellen loszulassen. Gemahlene Tagua-Nuss und Bambus polieren deine Haut. Für einen sanft süßen, nussig duftenden Glow happy abspülen.

Bright And Beautiful, Vitamin C Gesichtspeeling

21,- Euro (80 ml)

Leg mit Lushs ersten Vitamin C-Produkt noch einen drauf! Dieses schäumende Gesichtspeeling mit doppeltem Verwendungszweck stellt Lushs mit Vitamin C-Pulver her, das antioxidativ und entzündungshemmend wirkt. Ganze 10 % Vitamin C befinden sich darin. Deshalb kann das Peeling ein wenig auf deiner Haut kribbeln, während es sich um abgestorbene Hautschüppchen kümmert.

Ocean Salt , Gesichts- und Körperpeeling

ab 11,- Euro (50 ml)

Sofort strahlender Teint, ganz altmodisch. Wenn du sonst ein chemisches Peeling verwendest, probier doch mal diesen kultigen, selbstkonservierenden Hautreiniger. Lush hat ihn mit vielen wunderbaren Inhaltsstoffen angereichert, um deine Hautbarriere in Topform zu bringen, und dabei auch die künstlichen Konservierungsstoffe entfernt.

Comforter Rose , Körperpeeling

10,- Euro pro Stück

Frisch aus dem Spa: Hol dir mit einem verwöhnenden Peeling und dem beliebten Rosenduft ein Stück Spa nach Hause. Beruhigendes Rosenöl und feuchtigkeitsspendende Illipe-Butter pflegen deine Haut seidig glatt, sodass du dich rundum wohlfühlst. Lushs Top-Tipp: Kombiniere dein Peeling mit der Comforter Rose Badebombe und dem festen Massageöl True Romance für ein echt luxuriöses Verwöhnerlebnis. Lass deine Me Time beginnen.

Mama-chino Scrubbee , Festes Körperpeeling

15,- Euro pro Stück

Peeling und Feuchtigkeit in einem Shot mit cremigem Kaffeearoma. Gibt es das auch to go? Ja, mit sofort weicher Haut. Perfekt für den Muttertag!

Cherry Pie , Unterwasser Körperpeeling

9,- Euro pro Stück

Peele die nasse Haut mit glättenden Kirschkernen und reichhaltiger Kakaobutter unter der Dusche oder in der Badewanne.

Creme Brulee , Körperpeeling

ab 14,- Euro (100 g)

Verwöhne deine Haut mit diesem vanilligen Gourmand Peeling. Es enthält Feinkristallzucker, der die Haut weich und geschmeidig pflegt.

Posh White Chocolate & Rose , Körperpeeling

ab 15,- Euro (100 g)

Nimm einen Löffel Zucker, reichlich cremige Kakaobutter und einen köstlichen Duft – und was erhältst du? Puren Genuss, das ist es. Lushs Bestsellerduft ist zurück als Peeling, damit du dich schokoladig peelen kannst. Streiche es über die Haut, um sie mit reichhaltigem Arganöl und luxuriöser Kakaobutter zu glätten und zu beruhigen.

NEU: Princess Rosalina, Lippenpeeling

12,50 Euro (25 g)

Du brauchst keinen Zauberstab, um dir geschmeidige Lippen zu zaubern! Verwöhne sie einfach mit einer vierfachen Dosis aus Buttern und Ölen, die Feuchtigkeit spenden.

Basma , Körperpeeling

ab 11,- Euro (85 ml)

Lass deine Haut lächeln! Basma bedeutet auf Arabisch „Lächeln“ und ist dein Ticket zu einem fruchtigen Glow Up. Inspiriert von dem beliebten Getränk aus Schwarzen Johannisbeeren, Himbeeren und Trauben dreht sich bei diesem Peeling alles um süße, saftige Vibes. Der frische Duft hüllt dich in Glücksgefühle und das sanfte Meersalzpeeling bringt deine Haut zum Strahlen. Süß, belebend und köstlich, ein BFF für deinen Körper.

Scrubee , Peelende Körperbutter

14,- Euro pro Stück

Sag Hallo zu Scrubee, dem angesagtesten Peeler und Polierer im Viertel. Mit all seinem feuchtigkeitsspendenden Honig und seiner Kakaobutter erscheint er dir vielleicht wie ein kleiner Softie, aber unterschätze niemals seine Peel-Kraft. Denn im Inneren stecken gemahlene Kokosnussschalen und Mandeln, die sanft, aber effektiv exfolierend sind.

Rub Rub Rub , Körperpeeling

ab 11,- Euro (85 ml)

Es gibt diese Tage, an denen man einfach nicht wach wird. Dir ist nach einer eiskalten Dusche zumute, aber allein der Gedanke daran lässt dich erschaudern. Rub Rub Rub weckt dich sanft, aber bestimmt auf. Frischer Zitronensaft, sanfte Mimose und belebender Jasmin tragen dich wie auf Wolken aus der Dusche hinaus und stimulieren deine Gehirnzellen. Das feine Meersalz darin peelt dich derweil sanft. Genauso effektiv wie eine kalte Dusche, nur viel angenehmer. Warum sich quälen?

Pumice Power , Fußseife mit Peeling

9,- Euro (70 g)

Dieser seifige Bimsstein Bar befreit dich von rauer Haut. Mit aufhellendem süßen Orangenöl erfrischt und regeneriert er deine Füße von vorn bis hinten. Einseifen und peelen in Einem. Deine Füße werden es dir danken.