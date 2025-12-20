Mit der neuen Oral-B iO Kids erwartet euch eine Revolution im Badezimmer

Da Karies nach wie vor die häufigste vermeidbare Erkrankung bei Kindern ist, entwickelt Oral-B innovative Lösungen, um das Zähneputzen attraktiver zu gestalten und Kindern den besten Start in eine lebenslange Mundgesundheit zu ermöglichen. Karies ist nach wie vor die weltweit häufigste vermeidbare Kinderkrankheit. Da wackelige und neu durchbrechende Zähne schwer zu reinigen sein können, hat Oral-B eine klare Mission: die erste Generation kariesfreier Kinder zu schaffen. Die neue Oral-B iO Kids Zahnbürste vereint modernste iO-Technologie für Kinder ab 6 Jahren mit charmanten Charakterdesigns – darunter Disney „Stitch“, „Der König der Löwen“, „Frozen“ und MARVEL „Spider-Man“ aus der beliebten Kids-Serie. Mit Funktionen und Charakterdesigns, die speziell auf die Bedürfnisse von Kindern abgestimmt sind, unterstützt Oral-B Eltern und Zahnärzt:innen dabei, von Anfang an gesunde Zahnputzgewohnheiten zu etablieren.

„Bei unserer neuen Oral-B Kids-Produktreihe geht es nicht nur um hervorragende Mundpflege – es geht darum, die Einstellung zum Zähneputzen für Kinder und ihre Familien zu verändern“, so Oral-B Zahnarztexperte Daniel P. Grotzer. „Durch die Zusammenarbeit mit Disney verbinden wir nicht nur fortschrittliche Technologie mit verspieltem Design, sondern inspirieren auch eine ganze Generation dazu, Verantwortung für ihre Mundgesundheit zu übernehmen. Dies ist ein Schritt, um sicherzustellen, dass das Zähneputzen für Kinder überall zu einem Moment der Begeisterung und Freude wird.“

Da das Zähneputzen mit der Oral-B iO Kids durch spannende Charaktere, interaktive Melodien und intelligente Funktionen zum Vergnügen wird, ist es nicht verwunderlich, dass Testergebnisse (120 Kinder in Deutschland / Oktober 2024) folgendes zeigen:

Über 80 % der Eltern geben an, dass ihre Kinder motivierter sind, zweimal täglich zu putzen, und über 80 % bemerken, dass ihre Kinder selbstständiger putzen.

Über 90 % der Kinder lieben das Zähneputzen mit der iO Kids-Zahnbürste und finden sie einfach zu bedienen!

Mehr als 80 % der Kinder, die von einer Handzahnbürste umgestiegen sind, möchten nun häufiger Zähne putzen.

Im Rahmen der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Disney erweitert Oral-B, als weltweit von Zahnärzt:innen am häufigsten empfohlene Zahnpflegemarke, nun das Kinder-Sortiment um einen neuen Star: „Stitch“, aus dem gleichnamigen Disney-Film. Der Disney Charakter bereichert ab sofort die iO Kids-Zahnbürste. Denn weitere Studien zeigen, dass Kinder, die eine elektrische Zahnbürste mit rundem Bürstenkopf verwenden, eine um 40 % höhere Chance haben, kariesfrei zu bleiben. Genau aus diesem Grund hat es sich Oral-B zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Funktionen Produkte zu schaffen, die Kinder begeistern und Eltern vertrauen lassen.

Oral-B iO Kids: Kinderfreundliche Spitzentechnologie trifft auf verspieltes Design

Die neue elektrische Zahnbürste Oral-B iO Kids für Kinder ab 6 Jahren ist mit der bahnbrechenden iO-Technologie ausgestattet, die dank Mikrovibrationen für eine sanftere und effektivere Reinigung sorgt.

Oral-B iO Kids im Überblick

Von Zahnärzt:innen entwickelt: Die iO-Technologie schützt wackelige Kinderzähne und empfindliches Zahnfleisch, auch an schwer erreichbaren Stellen.

Empfohlen von Expert:innen: Zugelassen durch die Europäische Vereinigung für Kinderzahnheilkunde.

Die Oral-B iO Kids wurde von der Europäischen Vereinigung für Kinderzahnheilkunde (EAPD) empfohlen und verfügt über einen von zahnmedizinischen Instrumenten inspirierten runden Bürstenkopf, der sich an die individuellen Zähne jedes Kindes anpasst, egal, ob diese wackelig sind, sich überlappen, Lücken aufweisen oder gerade erst durchbrechen. So bietet sie eine gründlichere Reinigung als herkömmliche Handzahnbürsten und einen hervorragenden Schutz vor Karies.

Für jüngere Kinder ab 3 Jahren verwandeln die überarbeiteten Oral-B PRO Kids elektrischen Zahnbürsten das tägliche Zähneputzen in ein kleines Abenteuer. Sie zeigen Designs einiger Disney-Favoriten wie „Der König der Löwen“ und „Frozen“ und begleiten die Zahnpflege spielerisch, ganz nebenbei wird so die Basis für gesunde Mundhygienegewohnheiten gelegt. Jede Zahnbürste enthält 4 Sticker mit Designs von Disney- oder MARVEL Charakteren. Ob durch fröhliche Musik, interaktive Funktionen oder die liebevoll gestalteten Charaktere: Die iO Kids- und PRO Kids-Zahnbürsten machen aus einer lästigen Routine ein Ritual, auf das sich Kinder wirklich freuen.

Ein besonderes Highlight ist außerdem die Kompatibilität beider Zahnbürstenreihen mit der Disney Magic Timer App. Dieses digitale Tool bringt Bewegung ins Badezimmer: Mit animierten Belohnungen und spannenden Inhalten motiviert die App Kinder spielerisch zum längeren Putzen mit großem Erfolg. Studien zeigen, dass 90 % der kleinen Nutzer:innen ihre Zähne dadurch deutlich länger und gründlicher putzen. So entsteht eine liebevolle Verbindung zwischen Spiel und Pflege, die nachhaltig wirkt.

Ergänzt wird das Sortiment durch die Oral-B Kids- und Junior-Zahnpasten, die speziell auf die Bedürfnisse junger Zähne abgestimmt sind und eine rundum kindgerechte Zahnpflege ermöglichen. Die Kinderzahnpasta ist mit Designs von „Disney Der König der Löwen“, „Frozen“ oder MARVEL „Spider-Man“ erhältlich, während die Junior-Zahnpasta mit Motiven von Disney „Stitch“ und „Der König der Löwen“ gestaltet ist.