Mit dem Pico Neo 3 Link und dem Feelbelt VR der nächsten Stufe erleben

VR-Spieler:innen können mit dem Feelbelt Effekte hautnah erleben. Wie genau das funktioniert, lest ihr hier in diesem Bericht!

Mehr zum Feelbelt

Der Gaming-Gürtel Feelbelt des gleichnamigen Potsdamer Start-Ups unterstützt ab sofort das VR-Headset Pico Neo 3 Link der ByteDance-Tochter Pico Interactive. Vor allem im VR-Gaming- und -Musik-Bereich kann der Feelbelt sein volles Potential ausspielen und die virtuellen Erlebnisse um eine zusätzliche Dimension erweitern. Mit Hilfe von haptischem Feedback gibt das Zubehör das gesamte Frequenzspektrum des menschlichen Gehörs von 10 bis 20.000 Hz wieder. Nicht nur tiefe Bassfrequenzen, sondern selbst hohe Töne werden am Körper fühlbar. So erlebt ihr durch die Integration des Tastsinns eine völlig neue Sphäre der Wahrnehmung: Detonationen, Erschütterungen, Sprünge etc. im Game gehen im wahrsten Sinne des Wortes direkt unter die Haut.

Mehr Immersion in einem VR-Spiel geht nicht: Content wird nicht mehr nur mit den Augen und Ohren, sondern jetzt auch mit der Haut wahrgenommen. Der Feelbelt überträgt durch zehn integrierte Impulsgeber den Sound eines Games, eines Films oder eines Songs direkt auf den Körper (der Hersteller nennt dies Haptic Feedback 2.0). Die intelligente Software ist dabei in der Lage, jegliches Audiosignal entsprechend umzuwandeln. Man verbindet das Gerät einfach durch ein 3,5 mm Klinkenkabel oder per Bluetooth mit dem Pico Neo 3 Link-VR-Headset. Angeschlossen wird der bequeme Gürtel (erhältlich in zwei Größen: Size 1 mit 72 bis 110 cm oder Size 2 mit 110 bis 150 cm Bachumfang) einfach entweder über das mitgelieferte Audiokabel oder Bluetooth. Ein eigener Akku (Ladung via USB-C) sorgt für sechs Stunden Laufzeit, und gesteuert wird der Gürtel über einen kleinen Joystick an der Vorderseite. Dieser sorgt für die Regelung der Lautstärke oder der Intensität der Vibration.

Stimmen zum Feelbelt und Verfügbarkeit

„Wir freuen uns, dass Pico mit der Neo 3 Link ein Consumer VR-Headset in Europa auf den Markt bringt und damit für noch mehr Dynamik VR-Markt sorgen wird“, erklärt Benjamin Heese, CEO der Feelbelt GmbH. „Die hohe Rechenleistung der Pico Neo 3 Link als Standalone oder als PCVR Headset ermöglicht es, mit unserem Feelbelt die Immersion der virtuellen Realität zu einer einzigartigen Erfahrung zu machen. Wer einmal VR mit haptischem Feedback erlebt hat, wird das nicht mehr missen wollen. Bei der Kombination von Feelbelt und Neo 3 Link spüren Gamer den Sound der Games intensiv und sind beim Spielen noch mehr drin als vorher. Auch Musik oder Filme werden durch den Gürtel ganz anders wahrgenommen als vorher. Das bequeme Tragen und die hohe Akkulaufzeit sorgen für mehrere Stunden Spaß.“

Der Feelbelt ist für eine UVP von 299.- EUR (inkl. MwSt.) sowohl online (zur offiziellen Website) als auch bei führenden Fachhändlern erhältlich.