Mira ruft in UHD: Xenoblade Chronicles X landet auf der Switch 2

Das Warten auf die ultimative Sci-Fi-Expedition hat ein Ende. Ab heute dürft ihr euch in die Cockpits eurer Skells schwingen und den Planeten Mira in einer Pracht erleben, die bisher unvorstellbar war. Mit der Veröffentlichung der Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition im eShop bricht eine neue Ära für das Überleben der Menschheit an.Ihr könnt die grenzenlosen Weiten dieses fremden Ökosystems nun in gestochen scharfer 4K-Auflösung bei flüssigen 60 fps im TV-Modus erkunden. Auch wenn ihr lieber unterwegs im Handheld-Modus spielt, müsst ihr keine Abstriche bei der Performance machen und genießt das Abenteuer in 1080p bei konstanten 60 fps. Wer einen ersten Eindruck von der verbesserten Weitsicht und den überarbeiteten Texturen gewinnen möchte, kann sich den neuen Trailer auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo ansehen.

Die Geschichte katapultiert euch in das Jahr 2054. Nach der Zerstörung der Erde seid ihr Teil einer Gruppe von Überlebenden, die auf Mira eine neue Heimat suchen müssen. Ihr dürft euch auf eine nahtlose Open World freuen, die von tiefen Ozeanen bis zu schroffen Gebirgsketten alles bietet, was das Herz von Entdecker:innen höherschlagen lässt. Doch Vorsicht ist geboten: Die einheimische Fauna reagiert oft aggressiv auf die Neuankömmlinge, sodass ihr euer Können im dynamischen Kampfsystem unter Beweis stellen müsst.

Besonders spannend für alle Teamplayer:innen unter euch: Ihr könnt euch online mit bis zu 31 anderen Fans der Nintendo Switch 2 zusammenschließen. Gemeinsam dürft ihr schwierige Missionen angehen oder die Avatare eurer Mitstreiter:innen für eure eigene Gruppe rekrutieren. Wer bereits die Version für das Vorgängermodell besitzt, darf sich freuen: Ein spezielles Upgrade-Pack steht ab heute bereit, um eure Reise nahtlos auf die neue Hardware-Generation zu heben. Für Freund:innen des haptischen Erlebnisses erscheint die physische Version am 16. April 2026.

Sichert euch jetzt euren Platz in der Geschichte von New LA und beginnt euren Feldzug gegen die drohende Auslöschung.