Minisforum MS-A2 (PC): Klein, aber überragend

Minisforum bringt die neue MS-A2 Mini-Workstation auf den Markt, die für Hochleistungs-Computing und Virtualisierung entwickelt wurde.

Über den Minisforum MS-A2

In der Welt des Hochleistungsrechnens bestimmt die Größe die Leistungsfähigkeit nicht mehr zwingend. Die neu eingeführte MS-A2-Mini-Workstation von Minisforum definiert die Desktop-Produktivität für Entwickler, Virtualisierungsingenieure und Content-Ersteller neu und liefert leistungsstarke Leistung in einem ultrakompakten Formfaktor. Im Gegensatz zu herkömmlichen sperrigen und stromhungrigen Tower-Workstations ist der MS-A2 mit dem Flaggschiff-Prozessor AMD Ryzen 9 9955HX ausgestattet, der über 16 Kerne der Desktop-Klasse verfügt, die in einem mobilfreundlichen Gehäuse verpackt sind. Was steckt alles in diesem Rechner?

Prozessor: AMD Ryzen 9 9955HX mit 16 Kernen und 32 Threads, mit einem Basistakt von 2,5 GHz, einer Boost-Frequenz von bis zu 5,4 GHz und 64 MB L3-Cache für außergewöhnliche Multi-Thread-Leistung

Arbeitsspeicher: Unterstützt Dual-Channel-DDR5-Speicher, erweiterbar auf bis zu 96 GB bei 5200 MHz, um eine hohe Bandbreite und geringe Latenz für anspruchsvolle Workloads zu gewährleisten

Speicher: Bietet drei M.2 NVMe SSD-Steckplätze – 1× PCIe 4.0 x4, 2× PCIe 3.0 x4 (bis PCIe 4.0 x4) – mit Unterstützung für M.2 auf U.2 Adapter, die vielseitige, schnelle Speicherkonfigurationen für professionelle Leistung ermöglichen

Erweiterbarkeit: Verfügt über einen PCIe x16-Steckplatz (PCIe 4.0 x8 Durchsatz), ideal zum Hinzufügen von Erweiterungskarten oder externen GPUs mit geringem Stromverbrauch

Netzwerk: Ausgestattet mit zwei 10-Gbit/s-SFP+-Glasfaser-Ports und zwei 2,5-Gbit/s-RJ45-Ethernet-Ports, die alle von Intel-Controllern betrieben werden – perfekt für den Aufbau leistungsstarker Netzwerkumgebungen

Drahtlose Konnektivität: Integriertes Wi-Fi 6E-Modul mit Unterstützung für Upgrades auf Wi-Fi 7 über die M.2-Schnittstelle

Display-Ausgabe: Enthält einen HDMI 2.0-Anschluss und zwei USB-C-Anschlüsse mit DisplayPort 2.0-Unterstützung, die Konfigurationen mit mehreren Displays für mehr Produktivität ermöglichen

Formfaktor: Kompaktes Gehäuse mit einer Größe von nur 196 × 189 × 48 mm und einem ausziehbaren Fachdesign für einfache Wartung und zukünftige Upgrades.

Für alle Aufgaben gerüstet

Bei der Verwendung lokaler Kubernetes-Cluster, Docker-Container oder virtueller Proxmox-Maschinen erhöhen die hohe Kernzahl und der ultraschnelle Speicher des MS-A2 die Bereitstellungsgeschwindigkeit und die Reaktionsfähigkeit des Systems erheblich. Damit nicht genug, für Profis, die sich mit Videobearbeitung, 3D-Rendering und anderen kreativen Workloads befassen, sorgt der MS-A2 mit seinem leistungsstarken Prozessor und blitzschnellen Speicher für eine reibungslose Produktionspipeline. Die umfassende Portauswahl ermöglicht auch eine nahtlose Verbindung zu mehreren Geräten und eine schnelle Datenübertragung. Mit mehreren Netzwerk-Ports und robuster Netzwerkleistung ist der kleine Kraftzwerg eine erste Wahl für den Bau von Heimlabors, Software-Routern oder sogar kompakten NAS-Systemen. Sein kompaktes Gehäuse und sein effizientes thermisches Design sorgen für langfristige Stabilität und geräuscharmen Betrieb, selbst bei anhaltenden hohen Arbeitsbelastungen. Ihr habt Interesse bekommen? Dann macht euch auf der offiziellen Minisforum-Website schlau und entscheidet, ob euch das Gerät weiterhilft!