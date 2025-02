Minecraft trifft auf Dungeons & Dragons: A New Quest

Minecraft bekommt eine Such-Quest spendiert, und zwar geht’s um das Deck of Many Things aus Dungeons & Dragons. Lest mehr!

Minecraft: A New Quest

Es ist an der Zeit, eine Gruppe zu versammeln! Die offizielle Minecraft-Website und der YouTube-Kanal haben den Start von A New Quest angekündigt, bei dem wir mit einer Spitzhacke ausgerüstet zu D&Ds berühmtestem Kampagnen-Setting zurückkehren können. Der DLC „A New Quest“ zeigt die Rückkehr von Katra und Vear, die sich auf eine Suche begeben müssen, um Vaers Seele zu bergen. Um dies zu tun, müssen sie nach einem der mächtigsten und gefährlichsten Artefakte in D&D suchen: dem Deck der vielen Dinge. Da „A New Quest“ in den vergessenen Reichen spielt, was bedeutet, dass die Spieler vertraute Orte besuchen können, wie die geheiligte Bibliothek von Kerzenburg und die gefährliche Tundra des Eiswindtals.

Wie der vorherige DLC bietet „A New Quest“ auch eine Auswahl an D&D-Charakterklassen zur Auswahl, darunter Barbar, Schurke, Magier und Paladin, die verschiedene Möglichkeiten bieten, das Spiel zu spielen. Diejenigen, die den DLC kaufen, können auch eine Drachenmaske in den Farben eines metallisch goldenen Drachen für eine begrenzte Zeit beanspruchen. Die endlosen kreativen Möglichkeiten von Minecraft, gepaart mit der Fähigkeit, Rollenspiele über Text und Chat zu spielen, machen es zu einem perfekten Vektor für RPG-Erlebnisse. Während der D&D DLC die Vergessenen Reiche nicht voll umfasst, bieten diese kleinen Ausschnitte die Möglichkeit, die Weite von Faerun Block für Block zu erkunden.