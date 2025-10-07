Minecraft Pack hält Einzug in Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds herunterladbare Inhalte mit dem Namen Minecraft Pack werden am 8. Oktober veröffentlicht, gab SEGA bekannt.
Über Minecraft in CrossWorlds
Ein Minecraft Festival im Spiel findet auch vom 9. Oktober bis 11. Oktober statt, dem Spieler beitreten können, auch ohne das Minecraft-Paket zu kaufen. Sonic Racing: CrossWorlds ist jetzt für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC über Steam und Epic Games Store erhältlich und wird vor Weihnachten auch für Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Seht euch gleich hier einen neuen Trailer an:
