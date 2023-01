Minecraft Legends Releasetermin: Am 18.4.2023 geht’s los

In der storybasierten Kampagne erkundet ihr eine Welt voller Schätze und Gefahren, bekämpft altbekannte Mobs, trefft neue mysteriöse Charaktere und stellt euch gemeinsam mit Verbündeten den Horden von Piglins entgegen. Hier ein neuer Trailer zum Spiel

Gute Nachrichten für die Fans von Minecraft hielt die letzte Xbox & Bethesda Developer_Direct bereit – Mojang Studios kündigte gemeinsam mit Blackbird Interactive an, dass das kommende Action-Strategie-Spiel Minecraft Legends am 18. April erscheinen wird.

Minecraft Legends führt zudem einen PvP-Modus ein – eine Premiere in der Minecraft-Serie! Bis zu vier Spieler:innen können sich zusammenschließen und mit einem zweiten Team wetteifern. Minecraft Legends erscheint am Dienstag, den 18. April auf Windows PC, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam sowie als Teil des Xbox Game Pass und PC Game Pass. Alle weiteren Details sind auf Minecraft.net zu finden.