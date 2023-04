Milestone kündigt Bike-Simulation RIDE 5 an, für PC, PS5 und Xbox Serie

Milestone freut sich, RIDE 5 anzukündigen, das neue Kapitel des Zuhauses für virtuelle Biker auf der ganzen Welt geworden ist.

Mehr über RIDE 5

Als erster New Gen Only-Milestone-Titel wird er ab dem 24. August 2023 für PC, PS5 und Xbox Serie erhältlich sein. Zudem kommen ein neuer Karrieremodus mit einem Erzähler und zehn Rivalen im Game. Richtig gelesen: Zum ersten Mal in der Serie werden virtuelle Rennfans einen Karrieremodus mit einem Erzähler genießen, der Ereignisse vorstellt und die Spieler:innen während ihrer gesamten Reitreise führt. Eine Bestenliste wird den Fortschritt durch die Hauptkampagne der Karriere verfolgen, die verschiedene Veranstaltungen umfassen, die abgeschlossen werden müssen, bevor die nächste freigeschaltet wird. Um die Konkurrenz aufzupeppen, wird der RIDE 5-Karrieremodus auch zehn Rivalen mit ihren eigenen Persönlichkeiten, Hintergründen und Ästhetik bieten.

Die Spieler müssen ihre Gegner schlagen, um die Spitze der Bestenliste zu erreichen. Eine Reihe von sekundären Herausforderungen vervollständigt die Karrierestruktur für insgesamt über 200 spielbare Veranstaltungen. Da ist einiges an Inhalten drin, und sie sollen auch für alle gleichermaßen verfügbar und zugänglich sein. Denn abgesehen von der Karriere unterstützen Endurance-Rennen jetzt In-Rennen-Save- und Rewind-Funktionen, um mehr Kontrolle und Flexibilität über die Gaming-Session zu gewähren. Die Einzelrennen- und Zeit-Test-Spielmodi sind hingegen die perfekten Orte, um die eigenen Fahrstile zu verfeinern, sich mit den verschiedenen Fahrradkategorien vertraut zu machen und die eigene Leistung bis an die Grenzen zu bringen.

Augenzucker und mehr

Technologische Verbesserungen werden das Potenzial von New Gen-Konsolen und erstklassigen PC-Konfigurationen voll ausschöpfen und ein neues, atemberaubendes Maß an Realismus und lebensechten Erfahrungen gewährleisten, um die authentischste und aufregendste Fahrsimulation aller Zeiten zu liefern. Zum ersten Mal in der Franchise hat das in Mailand ansässige Entwicklungsteam ein dynamisches Wettersystem implementiert, das die Strecken- und Lufttemperatur in Echtzeit berechnet, um während der Rennen eine realistische Wetteränderung zu erzeugen und dem Rennerlebnis eine strategische Dimension zu verleihen.

Das Sky-System wurde ebenfalls geändert und wechselte von einer 2D-Technologie, die auf echten Fotos basiert, zu 3D-Volumenwolken, um ein immersiveres visuelles Ergebnis zu gewährleisten; jetzt können die Spieler:innen sehen, wie Wolken ihre Form ändern und basierend auf ihrer Dichte mit der Beleuchtung interagieren, wodurch atemberaubende Ansichten entstehen. Technologische Verbesserungen wirken sich auch auf die Motorradphysik aus, die in jeder Hinsicht verbessert wurde, von der Interaktion zwischen dem Fahrer und dem Fahrrad bis hin zu verschiedenen schlanken Winkelgeschwindigkeiten für jede Fahrradkategorie. Die Fahrradkultur kennt keine Grenzen und mit RIDE 5 können Fahrradliebhaber diese Leidenschaft durch ein verbessertes Multiplayer-Erlebnis entfesseln.

Split-Screen, Cross-Play und mehr

Online wird es möglich sein, Cross-Play-Lobbys sowohl auf der Konsole (PlayStation 5 vs. Xbox Series X | S) als auch auf dem PC (Steam vs Epic Games Store) beizutreten, und Weltranglisten werden die Spieler:innen dazu bringen, der beste Fahrer zu werden, der sie sein können. Schließlich, stark von der Community gefordert, ist der Split-Screen zurück, um die Spieler ihre Freunde Seite an Seite auf der Couch herausfordern zu lassen. Zu den Säulen im Design von RIDE 5 gehört der Wunsch, den Spielern maximale Freiheit zu geben, ihre eigene Reise in die Fahrradwelt zu erleben. Der Race Creator-Spielmodus dient diesem Zweck, da die Spieler der Direktor des Wettbewerbs sein und unbegrenzte Szenarien erstellen können, die ihre Rennen und Meisterschaftserfahrung anpassen.

Euch stehen die Optionen zur Verfügung, welche Arten von Fahrradkategorien im Wettbewerb zugelassen werden sollen, KI-Gegner und Strecken auswählen, neue Leitfäden von Grund auf neu erstellen und sogar das Scoring- und Regelsystem entscheiden. Der Bezugspunkt von simulativen Zweirad-Rennspielen kommt nicht zu kurz, auch wenn es um die Zugänglichkeit geht. Ein verbesserter Satz von Fahrhilfen erleichtert die Lernkurve und hilft weniger erfahrenen Spielern, die volle Kontrolle über ihr Fahrrad zu erhalten, dank unterstützter Bremsen, Kurvenfahrten, automatischer Lenkung und Gas, idealer Flugbahn und vielen anderen Parametern, um selbst die schwierigsten Strecken zu meistern. Schließlich können Spieler mit RIDE 5 ihre Kreativität dank leistungsstarker Redakteure zum Ausdruck bringen, um Fahrräder, Anzüge und Helme anzupassen. Das Game – also sein Vorgänger – war für seinen Ultrarealismus bekannt, und das wird im Nachfolger bestimmt nicht anders. Trailer zum Spiel gefällig?