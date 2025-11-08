miHoYo zeigt neuen Petit Planet-Trailer
miHoYo hat einen neuen Trailer für das kosmische Lebenssimulationsspiel Petit Planet veröffentlicht, der den Planetenaufbau des Spiels zeigt.
Über Petit Planet
„Pflanze einen Planeten, um ihn deinen eigenen zu nennen, und nähre ihn zum Planeten deiner Träume“, heißt es in der Trailerbeschreibung. „Unter den unzähligen Sternen zu leben, ist ein Leben, nach dem wir uns immer gesehnt haben.“ Der „Coziness Test“ ist auch gerade für PC und iOS für den geschlossenen Beta-Test für Petit Planet online gegangen. Anmeldungen und Vorregistrierungen sind weiterhin über offizielle Kanäle möglich, spricht euch die Grafik und das Gameplay an?
