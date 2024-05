Microsoft zeigt, wie euch Copilot-KI in Minecraft und anderen Games hilft

Microsoft hat an einem Minecraft-Beispiel gezeigt, wie seine Copilot-KI bald in der Lage sein könnte, Spieler:innen mit ihren Spielen in Echtzeit zu helfen.

Der KI-Dienst des Unternehmens ist derzeit in Vorschauform auf Windows-PCs in bestimmten Regionen verfügbar, aber Microsoft plant in Zukunft neue Funktionen dafür. Das offizielle X-Konto für Microsoft Copilot gab am Montag ein Beispiel dafür und zeigte, wie Copilot bald in der Lage sein wird, mit Spielern zu sprechen, während sie Minecraft spielen, und ihnen Ratschläge zu geben, was zu tun ist. In einer Demonstration öffnet der Spieler Copilot und sein Minecraft-Fenster, und die KI identifiziert das Spiel, das er spielt. Der Spieler fragt Copilot, wie man ein Schwert macht, und die KI bittet sie, ihr Inventar zu öffnen, analysiert die Gegenstände, die sie haben, und sagt ihnen dann, was sie noch brauchen und wo sie es finden können. Copilot kann die Umstände eines Spielers in einem bestimmten Spiel untersuchen und ihm helfen, als ob das KI-Tool ein Echtzeit-Strategieführer oder eine Komplettlösung wäre.