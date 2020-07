Microsoft Xbox Series X Games Showcase findet am 23. Juli 2020 statt

Gespannt auf Xbox Series X-Spiele? Das nächste größere Event wird am 23. Juli stattfinden, wenn Microsoft das Xbox Games Showcase einläutet. Um 17 Uhr geht’s los, lest hier mehr!

Über das Xbox Series X Games Showcase-Event

Auf mehreren digitalen Plattformen gleichzeitig wird das neue Showcase gestreamt. Beim letzten Promo-Event für die neue Konsole im Mai wurde sich ja auf Third-Party-Titel konzentriert. Leider bekamen Fans nicht viel Gameplay-Material zu sehen, was im Netz ein wenig für Verwunderung und Verärgerung sorgte. Doch am 23. Juli soll alles anders werden, denn man erwartet sich nun Infos zu First-Party-Spielen, die wohl auch gleichzeitig Exklusivtitel sein werden. Wann immer wir auch das Logo der Microsoft-eigenen Xbox Games Studios sehen, wird vielen SpielerInnen das Herz aufgehen. Soweit die Erwartungshaltung an das Event einer Art, bei der Sony die Latte ziemlich hoch gelegt hat.

Microsoft hat schon einmal angekündigt, dass hier in Sachen Spiele einige Fortschritte gezeigt werden. Es hieß, dass „Xbox Series X schon in den Händen von unseren 15 Xbox Game Studios ist. Sie beinhalten die größten Namen und Franchises unseres weltweiten Spiele- und Publishingnetzwerks. Xbox Series X wird eine neue Generation von Blockbuster-Spielen wie Halo Infinite einläuten.“ Zu diesen First-Party-Studios gehören übrigens Double Fine (Psychonauts 2) und Obsidian Entertainment (Neverwinter Nights 2, The Outer Worlds). Wir dürfen jedenfalls ganz schön gespannt sein, was uns Microsoft Ende Juli präsentieren wird. Worauf freut ihr euch am meisten?