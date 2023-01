Microsoft verrät demnächst Veröffentlichungsdaten von Redfall und mehr

Microsoft plant, die Veröffentlichungstermine für mehrere lang erwartete Xbox-Spiele während eines bevorstehenden Produkt-Showcases bekanntzugeben.

Mehr zum Developer Direct

Am Mittwoch kündigten Xbox und Bethesda Pläne an, am 25. Januar ein “Developer Direct”-Spiele-Showcase live zu streamen. In einem Blogbeitrag über die englischsprachige Version von Xbox Wire sagte Microsoft, dass die Veranstaltung neue Details zu Spielen liefern würde, die “in den nächsten Monaten starten”, darunter Forza Motorsport, Redfall und Minecraft Legends. Die deutsche Version der Xbox Wire-Ankündigung hat jedoch ergänzt, dass die Veröffentlichungsdaten für diese Titel bestätigt werden. “Developer_Direct wird sich auf erstaunliche Funktionen, umfangreiche Gameplay-Showcases und erstmalige gemeinsame Veröffentlichungsdaten für großartige Xbox-Titel konzentrieren, die in den nächsten Monaten herauskommen – darunter The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft Legends und Redfall.“

Die Nachrichten werden von Xbox Serie-Besitzer:innen angesichts der relativ geringen Anzahl großer Exklusivtitel und First-Party-Spiele, die seit dem Start der Konsolen im November 2020 veröffentlicht wurden, begrüßt. Microsoft sagte am Mittwoch auch, dass es zu einem späteren Zeitpunkt eine eigenständige Starfield-Show plant, um dem Titel „Zeit für einen tiefen Einblick” in Bethesdas Science-Fiction-RPG zu widmen. Warten wir ab, ob Microsoft die Veröffentlichungsdaten von Forza Motorsport und Redfall im Live-Stream bekannt geben wird. Denn nach Verzögerungen bestätigte Microsoft zuvor, dass Bethesdas Redfall (wohl im Mai) und Starfield in der ersten Hälfte des Jahres 2023 veröffentlicht werden. Forza Motorsport soll offiziell in diesem Frühjahr veröffentlicht werden und das Action-Strategiespiel Minecraft Legends kommt – wie so vieles anderes – ebenfalls im Jahr 2023.