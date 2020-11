Microsoft Surface Laptop Go ab sofort in Österreich erhältlich

Das Surface Laptop Go, das bislang kompakteste und preiswerteste Surface-Laptop-Modell mit langanhaltendem Akku sowie hochauflösender Kamera ist ab sofort in den drei Farben Eisblau, Sandstein und Platin auch in Österreich verfügbar.

Kompakter Allrounder mit Stil

Im neuen Surface Laptop Go vereint Microsoft hochwertiges Design mit Leistungsfähigkeit. Es ist der bislang leichteste sowie preiswerteste Surface Laptop. Ausgestattet ist das kompakte Device mit einem hochauflösenden 12,4-Zoll-PixelSense-Touchscreen-Display, einem großzügigen Präzisions-Touchpad und einer vollwertigen Tastatur mit 1,3 Millimeter Tastenhub für komfortables Tippen. Surface Laptop Go läuft mit der 10. Generation von Intels i5 Quad-Core-Prozessor und kommt, je nach Variante, mit bis zu 16 GB RAM und bis zu 256 GB Speicher. Für eine sichere Geräteanmeldung verfügen bestimmte Modelle über einen Power Button mit Fingerabdruckleser, der via Windows Hello eine schnelle Authentifizierung mittels einer Berührung unterstützt – oder auch direkten Zugriff auf persönliche OneDrive-Dateien gewährt. Dank Schnellladefunktion und einer Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden hat das neue Surface-Modell genug Ausdauer für einen ganzen Arbeitstag. Für eine hohe Video- und Soundqualität, beispielsweise bei Videokonferenzen, besitzt das Gerät eine 720p-HD-Kamera, Studio-Mikrofone, Omnisonic-Lautsprecher und es unterstützt Dolby Audio. Darüber hinaus verfügt das Device über einen USB-A- und einen USB-C-Anschluss.

Mit seinem geringen Gewicht, der Eingabemöglichkeit via Touch und der vollwertigen Tastatur eignet sich Surface Laptop Go optimal für den Einsatz im Bildungsbereich. Für KundInnen aus Bildung und Forschung sind spezielle Modellvarianten des Geräts erhältlich.