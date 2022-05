Microsoft Surface Duo 2 Test: Zwei Bildschirme, doppelte Produktivität

Ich durfte dank A1 Hand an das Microsoft Surface Duo 2 legen. Einige Tage und Teams-Konferenzen später kann ich sagen: Das macht schon Sinn!

Das Microsoft Surface Duo 2 5G wurde uns freundlicherweise von A1 für diesen Testbericht zur Verfügung gestellt. Wir bedanken uns für die Möglichkeit, dieses Gerät zu testen – im A1-Shop ist das Smartphone hier erhältlich!

Ein Computer in der Hosentasche – so oder so ähnlich lässt sich eigentlich jedes Smartphone beschreiben. Allerdings trifft es nirgends so perfekt zu wie auf das Microsoft Surface Duo 2 – denn das aufklappbare Handy verfügt über einige Kniffe. Zwei Bildschirme, doppelter Spaß? Davon könnt ihr ausgehen – alle seine Eigenheiten führen dazu, dass ihr das Gerät mit den zwei Bildschirmen für mehr Produktivität nutzen könnt! In meinem Review habe ich mich nicht nur auf die für Beyond Pixels typische Test-Suite, sondern auch auf meinen Arbeitsalltag konzentriert. Sehr gut, dass ich Microsoft Teams nutze – kann das Smartphone im Büro zwischen 8 und 17 Uhr seine Stärken ausspielen?

Über das Microsoft Surface Duo 2

Der erste Eindruck des Microsoft Surface Duo 2 ist wahnsinnig gut. Die Verarbeitungsqualität ist neben den verbauten Materialien extrem hoch! Beide Rücken bestehen aus Glas, und das Gelenk wie auch der Rahmen sind robust gefertigt. Klappt ihr das Smartphone auf und wieder zu, klingt es auch hochwertig, fast, als würde man eine gut gebaute Autotüre zuschlagen. Die Haptik passt also schon mal sehr gut und erfreut das Herz! Der Rahmen des Geräts ist übrigens sehr unterbrechungsfrei, an den Unterkanten der beiden Screens findet ihr einen USB-C-Port und den SIM-Schacht. Rechts findet ihr den Standby-Button, der auch einen Fingerabdrucksensor beherbergt, und die Lautstärkeregelung.

Rundherum gibt es sonst nichts, keine 3,5 mm-Buchse oder sonst etwas. An der Rückseite des Handys jedoch tritt eine Kamera-Insel sehr stark hervor. Darin sind drei Sensoren verbaut, namentlich ein Teleobjektiv, ein Weitwinkelobjektiv und ein Ultraweitwinkel-Sensor. Das reicht nicht nur für den beruflichen Alltag aus, sondern auch für den gelegentlichen Post auf Social Media vollkommen aus. Die beiden Bildschirme mit 5,8 Zoll Bildschirmdiagonale lassen sich aufklappen, wodurch ihr dann ein kleines Tablet mit 8,3 Zoll Bildschirmdiagonale in euren Händen haltet. Das funktioniert reibungslos und fühlt sich grandios an, man kann die Verarbeitungsqualität des Microsoft Surface Duo 2 gar nicht genug loben.

Alles anders und doch wie gehabt

Sowohl die Erstkonfiguration, der Installationsprozess wie auch die Handhabung dieses Dual-Screen-Gerätes mögen auf den ersten Eindruck ein wenig anders wirken. Doch habt ihr erst einmal ein paar Minuten mit dem Microsoft Surface Duo 2 verbracht, merkt ihr schnell, dass sich die Nutzung des Geräts überraschend „normal“ anfühlt. Standardmäßig könnt ihr auf den beiden Bildschirmen zwei Apps völlig getrennt voneinander nutzen, und dabei ist es egal, welche ihr starten wollt. Ob das nun Teams und Kalender sind, oder aber zwei Spiele gleichzeitig – das Smartphone lässt euch dabei freie Wahl! Mittels Gestensteuerung könnt ihr das aber auch mit einem Wisch ändern.

So könnt ihr flugs eine App den aktiven Bildschirm wechseln lassen, oder aber – wenn ihr die App in die Mitte bewegt – beide Bildschirme zugleich verwenden lassen. Dann nutzt die aktive App, etwa Microsoft Edge, einfach beide Screens und ihr könnt das Smartphone sowohl ins Hoch- als auch ins Querformat drehen. Das Microsoft Surface Duo 2 reagiert prompt darauf, und gerade beim Lesen längerer Artikel ist das schon eine tolle Sache! Selbst, wenn man eingangs noch keine große Idee hätte, wie man den zweiten Bildschirm in seinen Alltag integriert, so macht das Smartphone es euch doch sehr leicht. Ähnlich wie ein zweites Display an einem Computer hilft es auch bei diesem Mobilgerät immens, rasch einmal etwas abseits dessen, was man gerade macht, arbeiten zu können.

Multitasking im Alltag und mehr

Im Büro-Arbeitsalltag konnte ich natürlich an zahlreichen Teams-Meetings teilnehmen. Das hat erwartungsgemäß sehr gut funktioniert, und die tolle Hardware des Microsoft Surface Duo 2 ist bestens dafür ausgelegt. Nach mehrstündigen Konferenzmarathons kann ich bestätigen, dass dieses Handy eine Produktivitätsmaschine ist. Das Smartphone lässt sich nämlich super hinstellen und macht Videokonferenzen zum Kinderspiel. Da das Gerät allerdings jederzeit zwei Bildschirme befeuern muss, zieht das natürlich an der Akkulaufzeit – bei höherer Helligkeit verbraucht ihr so schnell mal ein paar Akku-Prozentpunkte. Das ist natürlich der schlanken Bauweise des Smartphones geschuldet, tut dem Ganzen aber keinen Abbruch – Wärmeentwicklung ist zwar vorhanden, aber nicht besorgniserregend.

Das Smartphone bleibt gern handwarm, wird aber nie unangenehm heiß. Nach einer geringen Eingewöhnungszeit nutzt ihr das Gerät mit seinen zwei Bildschirmen, als hättet ihr nie etwas anderes getan. Ja, das Smartphone tut sein Bestes, um mit euch Schritt zu halten und gibt euch mannigfaltige Möglichkeiten an die Hand. Egal, wie ihr das Handy haltet, die Oberfläche dreht sich mit, nur die Multitasking-Fläche bleibt stets am standardmäßigen Rand haften. Diese Entscheidung mag zwar anfangs etwas seltsam anmuten, macht aber durchaus Sinn, denn so werden fehlerhafte Eingaben minimiert. In jeder Ansicht lässt sich das Microsoft Surface Duo 2 prima steuern, und die Anpassungen, die Microsoft an der Oberfläche vorgenommen hat, machen durchaus Sinn.

Die Software des Microsoft Surface Duo 2

Es versteht sich von selbst, dass der Hersteller schon allein für den Umstand, dass das Microsoft Surface Duo 2 zwei Screens hat, Android ein wenig anpassen musste. So ist zum Zeitpunkt des Reviews Android 11 auf dem Gerät installiert, und das aktuellste Sicherheitsupdate ist ebenfalls auf dem Handy zu finden. Gerade für ein Smartphone, das derart auf den Business-Zweig ausgerichtet ist, gibt es dafür ordentlich Pluspunkte. Im Mai 2022 konnte ich tun und lassen, was ich wollte – hier passierten keine Abstürze oder Besonderheiten. Jede App lässt sich perfekt zwischen den Bildschirmen oder im Vollbildmodus platzieren, ohne dass jemals etwas Problematisches aufgefallen wäre.

Mit Microsoft Start habt ihr ein mächtiges Tool in euren Widgets. Neben dem Wetterbericht werden euch dann weiters die aktuellen Neuigkeiten angezeigt, aber auch die kommenden Termine, zuletzt bearbeitete Dokumente, Kurznotizen, To-Dos und mehr. Diese Ansicht lässt sich aber natürlich von euch bearbeiten, wenn ihr dies wünscht. Der portable Computer in Form eines kleinen Taschenbuchs lebt klarerweise von seinem einzigartigen Formfaktor, was durch eine Addition eines Stylus nur noch verstärkt wird. Das Microsoft Surface Duo 2 unterstützt nämlich sämtliche Generationen von Surface Slim Pen, Surface Pen und Surface Hub 2 Pen, die auf dem Markt erhältlich sind. Wer also lieber einen Stylus verwendet als die eigenen Finger, kann das problemlos tun!

Produktivität: Check. Spielen?

Für den Office-Gebrauch reicht die Leistung dieses Smartphones mehrfach aus. Selbst, wenn zwei Bildschirme gleichzeitig zu befeuern sind, das Gerät lässt sich kaum ins Schwitzen bringen – das ist natürlich mit Apps wie Teams oder Outlook auch recht schwierig. So gibt es aber kein Limit, was ihr genau mit dem Microsoft Surface Duo 2 anstellt, und als Tester für Beyond Pixels wollte ich mir auch ansehen, was das Handy in der Freizeit leisten kann. Ich darf mit Freude mitteilen, dass sich dieses Stück Hardware auch beim Abschalten und Entspannen keinen Patzer leistet! Ob ihr nun eine Runde spielt oder ein wenig Netflix und Disney+ schauen wollt, dieses Gerät macht absolut alles mit. Wie gesagt, jede App läuft in jedem Modus, das macht dieses Smartphone richtig gut!

Natürlich ließ ich es mir nicht nehmen, die üblichen Spiele wie Alto’s Odyssey, Rocket League Sideswipe und Pokémon UNITE zu installieren. Dank der verbauten Hardware lief alles problemlos ab, egal, ob ihr im Hoch- oder Querformat über beide Screens hinweg spielt. Es macht richtig Laune, herumzuprobieren und die Apps und Games im Großformat zu genießen. Aber auch zwei Apps nebeneinander, sogar zwei Spiele nebeneinander, sind mit dem Microsoft Surface Duo 2 einwandfrei möglich. So wenig sinnvoll das auch sein mag, technisch ist es machbar, und daher finde ich es höchst beeindruckend. Das Thema Spielen bekommt jedenfalls ebenfalls ein großes „Check“ von mir! Als Smartphone gibt es aber noch etwas, was wir uns genauer unter die Lupe nehmen werden.

Die Kameras des Microsoft Surface Duo 2

Das Datenblatt des Microsoft Surface Duo 2 zeigt drei Objektive im Gerät, die erfreulicherweise alle fast gleich stark sind. Sowohl das Teleobjektiv, die Frontkamera wie auch die Weitwinkelkamera lösen jeweils mit 12 MP auf, und die Ultraweitwinkel-Linse löst mit 16 MP auf. Als Blitzleuchte kommt eine Dual-LED zum Einsatz, und in Kombination funktioniert das Ganze sehr gut! Besonders gut gefällt mir, dass ihr das Smartphone wegen seines Klappmechanismus auf fast jeder Oberfläche hinstellen könnt. Dadurch gibt es keine Verwackler, und Videos sehen so gleich noch professioneller aus. Das kommt euch auch in Video-Chats (hey, Teams oder Zoom) und dergleichen zugute, hier erwartet euch also ein Multimedia-Tausendsassa.

Dank den starken Sensoren werden auch die Ergebnisse sehr gut – egal, welches Objektiv ihr verwendet. Die Auflösung passt jedenfalls, es kommt überall bis zu 4K-Qualität heraus. Bei besserer Beleuchtung werden die Aufnahmen klarerweise schärfer und schöner, und bei schwächerem Umgebungslicht kommt nach und nach mehr Bildrauschen hinzu. Einen direkten Nacht-Modus gibt es nicht, aber das wäre für ein Gerät mit Business-Fokus auch gar nicht so recht passend. Für Dokumentenscans, aber auch Produktfotos und Schnappschüssen von Events findet ihr mit dem Microsoft Surface Duo 2 auf jeden Fall das Auslangen!

Wissenswertes und mehr

Ihr könnt die Bildschirme auf verschiedene Weise umklappen, entweder klappt ihr das Gerät auf wie ein Buch, oder ihr dreht einen Bildschirm so weit, dass er als Boden fungiert. Da schaltet das Microsoft Surface Duo 2 dann klugerweise den Boden-Bildschirm aus, was euch dann wiederum mehr Akkulaufzeit beschert! Weiters werdet ihr über eingehende Anrufe und Nachrichten informiert, selbst wenn das Smartphone zugeklappt ist. Denn dank einer cleveren Mechanik zeigt euch der kleine sichtbare Display-Rand beim zugeklappten Gerät Infos an. So könnt ihr die Lautstärke anpassen und seht die Akkuladung in Prozent, während ihr das Smartphone aufladet. Der Geräterücken leuchtet mit Farbanzeigen, Symbolen und mehr auf, um euch immer auf dem aktuellsten Stand zu halten!

Die Glasrücken des Smartphones fühlen sich hervorragend an, sind aber auch gleichzeitig ein Magnet, was Fingerabdrücke angeht. Durch die Beschichtung lassen sich diese aber ebenso schnell wieder abwischen, wie sie entstanden sind. Weiters müsst ihr euch auf den Fingerabdrucksensor beziehungsweise reguläre Entsperrmethoden verlassen, eine Face Unlock-Mechanik gibt es beim Microsoft Surface Duo 2 nicht. Das anpassbare Widget macht das Gerät zur perfekten Begleitung nicht nur während, sondern auch zwischen Meetings. Dank Microsoft Start werdet ihr stets auf dem Laufenden gehalten, was eure Termine, To-Dos und mehr angeht. Und um es nochmals hervorzuheben: Die Scharnier des Handys wirkt, als würde sie jahrzehntelange Nutzung aushalten. Super!

Die Technik des Microsoft Surface Duo 2

Dieses Smartphone kommt in zwei Farben (Obsidian und Gletscher) und wahlweise mit 128, 256 oder 512 GB Speicherplatz zu euch. Abseits dieser Daten ist jedes Microsoft Surface Duo 2 gleich und wird vom Snapdragon 888-Prozessor mit 8 GB Arbeitsspeicher angetrieben. Zwei 5,8 Zoll-AMOLED-Bildschirme (13:9, 1344 x 1892 Pixel) lassen sich aufklappen, was euch dann einen Screen mit 8,3 Zoll Bildschirmdiagonale (2688 x 1892 Pixel) ermöglicht. Was die Bildwiederholrate angeht, so liegt sie bei 90 Hertz – sehr angenehm im täglichen Gebrauch. Die Abmessungen des Geräts betragen 145,2 x 92,1 x 11 mm, und im aufgeklappten Zustand werden sie zu 145,2 x 184,5 x 5,5 mm. Das Gewicht ist mit 284 Gramm zwar ordentlich hoch, aber keinesfalls unhandlich oder schwer.

Die Kameras des Geräts lösen mit 16 (Ultraweitwinkel) und 12 (Tele, Weitwinkel und Frontkamera) Megapixel auf. Das Fassungsvermögen des integrierten Dual-Akkus kommt auf 4.450 mAh, was natürlich bei zwei ständig aktivierten Bildschirmen die Achillessehne darstellt. Allerdings lässt sich das Produkt auch schneller wieder aufladen, bis zu 23 Watt werden auf der offiziellen Website angegeben. Abseits davon sind WLAN 6, Bluetooth 5.1, 5G und NFC mit von der Partie, und Microsoft hat natürlich vieles von der eigenen Produktivitäts-Suite vorinstalliert. Als Betriebssystem kommt Android 11 zum Einsatz, und das aktuellste Sicherheitsupdate war im Rahmen des Tests im April/Mai 2022 verfügbar. Das ist löblich und bringt uns zur Zusammenfassung!