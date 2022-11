Microsoft Flight Simulator bekommt ein schönes Update zum 40er

Das 40-jährige Jubiläums-Update von Microsoft Flight Simulator ist nun erschienen und bringt einige neue Vehikel ins Spiel.

Mehr für den Microsoft Flight Simulator

Das kostenlose Update, das im Xbox Game Pass enthalten ist, fügt mehrere historische Flugzeuge hinzu, darunter den Wright Flyer, den Spirit of Saint Lewis und den Hughes H-4 Hercules “Spruce Goose”. Es enthält auch eine Reihe klassischer Flughäfen und Flugzeuge, die in früheren Spielen vorgestellt wurden, darunter Microsoft Flight Simulator X und Microsoft Flight Simulator: A Century of Flight. Missionen aus klassischen Spielen werden ebenfalls als Teil des Updates hinzugefügt.