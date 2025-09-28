Microsoft Flight Simulator 2024 kommt für PS5 und PSVR 2

Die Zeiten der Exklusivität sind vorbei: Microsoft Flight Simulator 2024 kommt für PS5, und die PSVR 2-Unterstützung für das Game ist in der Entwicklung.

Zu Microsoft Flight Simulator 2024

Das Spiel wurde während des State of Play am Mittwoch angekündigt und wird am 8. Dezember veröffentlicht. Die PSVR 2-Unterstützung für das Spiel wird 2026 über ein kostenloses Update erfolgen. „Mit bis zu 125 hochdetaillierten Flugzeugen haben wir die größte und vielfältigste Flotte entwickelt, die jemals für einen Flugsimulator zusammengebaut wurde“, sagte Jorg Neumann, Leiter von Microsoft Flight Simulator. „Wir haben eine unglaublich große Auswahl an Flugzeugen: flinke Ultraleichtflugzeuge, eine große Auswahl an Flugzeugen, berühmten Buschflugzeugen, Rotorbooten, eVTOLs, Luftschiffen, steuerbaren Ballons, bis hin zu schlanken Business-Jets, einer Flotte von Schmal- und Breitkörper-Flugzeugen und sogar schweren Militärtransportern und Kampfjets.“