Microsoft Flight Simulator 2024 kommt für PS5 und PSVR 2
Die Zeiten der Exklusivität sind vorbei: Microsoft Flight Simulator 2024 kommt für PS5, und die PSVR 2-Unterstützung für das Game ist in der Entwicklung.
Zu Microsoft Flight Simulator 2024
Das Spiel wurde während des State of Play am Mittwoch angekündigt und wird am 8. Dezember veröffentlicht. Die PSVR 2-Unterstützung für das Spiel wird 2026 über ein kostenloses Update erfolgen. „Mit bis zu 125 hochdetaillierten Flugzeugen haben wir die größte und vielfältigste Flotte entwickelt, die jemals für einen Flugsimulator zusammengebaut wurde“, sagte Jorg Neumann, Leiter von Microsoft Flight Simulator. „Wir haben eine unglaublich große Auswahl an Flugzeugen: flinke Ultraleichtflugzeuge, eine große Auswahl an Flugzeugen, berühmten Buschflugzeugen, Rotorbooten, eVTOLs, Luftschiffen, steuerbaren Ballons, bis hin zu schlanken Business-Jets, einer Flotte von Schmal- und Breitkörper-Flugzeugen und sogar schweren Militärtransportern und Kampfjets.“
„Die PlayStation 5-Version von Microsoft Flight Simulator 2024 wurde von Asobo Studio in Zusammenarbeit mit Microsoft Game Studios entwickelt und wird weiterhin mit kostenlosen World Updates und Sim-Updates aktualisiert“, so Asobo. „Der Simulator umfasst auch einen robusten Marktplatz mit neuen Flugzeugen, Flughäfen und mehr von einer sehr aktiven und talentierten Schöpfer-Community von Drittanbietern. Virtuelle Piloten haben Zugang zu einer nahezu unbegrenzten Anzahl von Missionen und Aktivitäten auf der ganzen Welt. Beginnen Sie Ihre Luftfahrtkarriere, um Erfahrungen zu sammeln und Ihren Ruf aufzubauen, so dass Sie aufregende Missionen in den Bereichen Brandbekämpfung, Suche und Rettung, Flugzeugbau, Landwirtschaft und mehr freischalten können. Zusätzlich zu Karrieremissionen können PS5-Simmer ihre Fähigkeiten mit einer Vielzahl von Lande-Herausforderungen, Rallye-Rennen und mehr testen und gegen andere Spieler in der neuen Challenge League antreten.“