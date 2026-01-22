Microsoft: Die Xbox-App ist nun auch auf ARM verfügbar

Microsoft hat angekündigt, dass die Xbox-App jetzt auf allen Arm-basierten Windows 11-PCs verfügbar ist. Was bringt das?

Xbox auf Windows on ARM

Die Veröffentlichung der App folgt auf ein Update, das Microsoft im Dezember 2025 an seinem Prism-Emulator vorgenommen hat, der x86- und x64-Apps in Arm übersetzt und jetzt Unterstützung für AVX und AVX2 enthält. Beide Erweiterungen spielen eine Rolle, um Spiele unter Windows effizient laufen zu lassen. Windows-on-Arm-Benutzer können die Xbox-App verwenden, um PC-Spiele zu kaufen, herunterzuladen und zu streamen, und Microsoft sagt, dass „mehr als 85 Prozent des Game Pass-Katalogs“ jetzt auf Arm-PCs laufen. Im Gegensatz zu SteamOS von Valve unterstützt Windows on Arm auch Anti-Cheat-Software wie Epics Easy Anti Cheat, was bedeutet, dass wir im Vergleich zu dem, was auf dem Steam Deck möglich ist, auf eine breitere Bibliothek von Online-Spielen zugreifen können.

Microsoft arbeitet seit Jahren daran, Windows auf Arm laufen zu lassen, und das Unternehmen hat mit seiner eigenen Arm-basierten Hardware und der Einführung des Copilot+ PC-Programms im Jahr 2024 einen großen Fortschritt gemacht. Viele Copilot+-PCs verwenden die Snapdragon-Chips von Qualcomm, von denen das Unternehmen den neuesten im September 2025 angekündigt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt konzentrierten sich die Handheld-Bemühungen von Microsoft auf PCs mit AMD-Chips, aber die erweiterte Unterstützung für die eigenen Teaser von Arm und Qualcomm lässt es sicherlich so aussehen, als könnte ein Arm-basierter Windows 11-Handheld eher früher als später angekündigt werden. Das macht auch mehr Sinn als ein Arbeits-PC, der auch mit alter Software noch gut umgehen muss!