Mi Smart Kettle Pro Test: Premium-Wasserkocher mit App

Mit dem Mi Smart Kettle Pro hat Xiaomi tatsächlich einen Wasserkocher in petto. Was soll daran smart sein können? Unser Test klärt das!

Über den Mi Smart Kettle Pro

Ihr dürft nicht von einem handelsüblichen Wasserkocher ausgehen, sondern müsst eher einen Gang höher schalten. Mit dem Mi Smart Kettle Pro (zur offiziellen Website) erwartet euch nämlich ein Premium-Gerät, was man natürlich ohne jeden Kontext nur in Maßen erahnt. Er bietet euch Modi zum Warmhalten des Wassers, standardmäßig sind dies 40 °C für Probiotika, 50 ℃ für Milchpulver, 70 ℃ für Babynahrung, 80 ℃ für Tee und 90 ℃ für Kaffee. Gleich vorweg, das sind aber alles Werte, die ihr beim smarten Wasserkocher via Xiaomi Home-App anpassen könnt, so wie ihr das wünscht!

Der Wasserkocher selbst besteht aus mattem, weißem Kunststoff. Das Gehäuse wird nach oben hin ein wenig schmaler und geht in einen Ring aus Aluminium über. Dort befindet sich auch der aus dem selben Material gefertigte Ausguss. Richtig geraten: Die Innenseite ist komplett aus Aluminium und wirkt daher sehr wertig. Der Deckel besteht wieder aus weißem Plastik und kann über den am Griff angebrachten Knopf mechanisch geöffnet werden. Er öffnet sich nicht weit, um Spritzer mit heißem Wasser und Schmerzen durch Dampf zu vermeiden.

Ein Wasserkocher mit App

Grundsätzlich benötigt ihr für einen Wasserkocher keine App, so viel ist klar. Denn er bietet auch so eine Echtzeit-Temperaturanzeige, eine Maximalkapazität von 1,5 Litern, einen dreifachen Sicherheitsschutz und ein STRIX-Thermostat. Doch wer die Einstellungen ein klein wenig an den eigenen Gebrauch anpassen möchte, kann sich hier helfen. Denn dank der Xiaomi Home-App könnt ihr euren Mi Smart Kettle Pro mit eurem Smartphone verbinden. Nach einer kurzen Synchronisierungsphase, die der Wasserkocher mit einem leisen Piepsen quittiert, könnt ihr Einstellungen vornehmen.

Es gibt nämlich fünf verschiedene Warmhalte-Einstellungen, die ihr verändern dürft. Standardmäßig sind das die bereits angesprochenen 40, 60, 70, 80 und 90 Grad. Auch die Dauer, wie lange das Wasser im Mi Smart Kettle Pro warmgehalten werden soll, lässt sich definieren. Ihr habt fünf Möglichkeiten, die ihr nach euren Belieben einstellen könnt, und die Warmhalte-Funktion kann zwischen einer und 12 Stunden in Anspruch genommen werden. Diese Einstellungen lassen sich dann am Wasserkocher ganz leicht via Tastendruck auswählen, und das Gerät hält diese dann auch penibel ein.