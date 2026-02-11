Mewgenics ist ein Mega-Erfolg und Bestseller auf Steam

Das Entwicklungsbudget von Mewgenics hat das Team innerhalb von drei Stunden wieder verdient gehabt. Unglaublich!

Mehr zu Mewgenics

Mewgenics, das eigentümliche neue taktische Roguelike vom Kopf hinter The Binding of Isaac, wurde diese Woche zusammen mit überwältigend positiven Kritiken von Spielern und Kritikern gestartet, und jetzt wissen wir offiziell, dass es auch zu einem großen kommerziellen Erfolg wird. Von The Binding of Isaac-Hersteller Edmund McMillen und seinem langjährigen Mitarbeiter Tyler Glaiel – einem Team, das uns auch The End is Nigh gebracht hat – ist Mewgenics etwas total Anderes. Es gibt immer noch sehr viele Roguelike-Anteile, aber hier müsst ihr eine superstarke Katzenarmee aufbauen und in rundenbasierte Schlachten schicken.

In diesen rundenbasierten Kämpfen gilt es dann natürlich, auf jegliche Feinheit zu achten und so richtig strategisch zu denken anstatt eure Reflexe und genaues Ziel einzusetzen. Tyler Glaiel teilte ein Update über Bluesky mit, das die extrem schnellen Verkäufe des neuen Titels feiert. „Und wir haben unser Entwicklungsbudget nach 3 Stunden wieder reingeholt. Danke euch allen“, sagte er. Anscheinend ist dieses Cat-‚em-up eine Erfolgsformel für so ziemlich jede Metrik. Zum Zeitpunkt des Schreibens sprengt das Spiel auf Steam die Charts in die Luft und hat über 4200 Bewertungen auf der Plattform, von denen 96 % positiv sind.