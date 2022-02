Metropol-Musical Ti Amo 4 startet am 16.2.2022

Nach pandemiebedingten Verzögerungen kann das Wiener Metropol sein Publikum mit Ti Amo 4 endlich ab 16. Februar 2022 wieder mit einer Fülle an Italo-Pop und viel Humor verführen.

Ti Amo 4 – Eine musikalische crazy Show

Theaterprinzipal Peter Hofbauer kreierte für sein Theater ein eigenes Genre – das Metropol Musical. Im Metropol Musical setzt er auf erlesene Unterhaltungsmusik, die jedermann und jedefrau im Ohr haben, Publikumslieblinge und jede Menge Humor und Spaß. Nach dem sensationellen Erfolg und mehrerer Wiederaufnahmen kam es zu den Fortsetzungen Ti Amo 2 (2011) & Ti Amo 3 (2017), deren Besucherandrang um nichts nachstanden. Die vierte Folge der hauseigenen Musicalmarke beschäftigt sich nun mit der italienischen Lieder-Bar “Da Capone” und was aus ihr in Zukunft werden soll: ein Varieté rund um Juniorchef Toni Marone als Zauberkünstler? Oder eine Disco nach Geschmack der Russenmafia, bei der die Marones hoch in der Kreide stehen?

Wenn es nach Franco Marone geht, bleibt alles beim Alten: ein traditionsbewusstes Revuelokal mit Italo-Oldies aus den 50er und 60er Jahren. Mit dieser Ambition steht Onkel Franco allerdings alleine da. Auch sonst gibt er dem Rest der Familie ernsthaft Grund zur Sorge. Er hat eine neue Künstlerin aufgenommen und ist nun Wachs in ihren Händen. Ebenso mysteriös wie ihre Herkunft und ihr Geschlecht ist auch ihr Name: Nadja X.

