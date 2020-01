Metro Redux: Switch-Release am 28.2.2020

Deep Silver und 4A Games kündigten nun das Metro Redux Switch Debüt an. Metro 2033 und Metro: Last Light erscheinen als Metro Redux am 28.2.2020 nun endlich auch für die Nintendo Switch.

Zusätzlich zu den beiden Kampagnen beinhaltet Metro Redux auch alle Metro: Last Light DLCs, die zehn Stunden an zusätzlichen Spielinhalten bieten. Spieler haben die Wahl zwischen zwei einzigartigen Spielstilen: Der „Survival“-Modus bietet eine langsame Horror-Survival-Erfahrung, während Spieler im „Spartan“-Modus auf die Kampffähigkeiten eines Rangers vertrauen können.