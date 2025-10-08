Metaphor: ReFantazio wird ein Jahr alt: Feiert mit!

Metaphor: ReFantazio feiert diesen Freitag sein erstes Jubiläum mit einem Überraschungs-Livestream und deutet auf eine mysteriöse Sonderbotschaft hin.

Happy Birthday, Metaphor: ReFantazio

Letztes Jahr veröffentlicht ist Atlus‘ Metaphor: ReFantazio die neueste IP des Teams hinter Persona 5. Unter Studio Zero führte das JRPG die Fans in eine mittelalterliche Fantasy-Welt mit unglaublichen rundenbasierten Kämpfen. Das Spiel erhielt mehrere Auszeichnungen zum Jahresende, gewann drei Game Awards und auch ein paar Game of the Year-Titel bei der Presse. Angesichts des Erfolgs ist es kein Wunder, dass das Team plant, sein Jubiläum zu feiern. Es scheint jedoch, dass wir dort auch einige Neuigkeiten erhalten könnten. In einem Beitrag von Atlus West wird am 10. Oktober 2025 ein Jubiläums-Livestream für Metaphor: ReFantazio stattfinden. Die Veranstaltung wird auf YouTube gestreamt. Was das mit sich bringen wird, weiß noch niemand – derzeit heißt es einfach, dass es eine Feier für den einjährigen Meilenstein des Spiels sein wird.

Glücklicherweise sagt die Nachricht, dass sie eine „besondere Nachricht“ enthalten wird. Es wurden keine weiteren Details genannt. Es wird schon eine Weile gemunkelt, dass Metaphor: ReFantazio auf die Nintendo Switch portiert werden könnte, also könnte es das sein. Zufälligerweise kommt Atlus‘ Persona 3 Reload, das 2023 gestartet wurde, diesen Monat auf die Switch. Andererseits könnten wir angesichts der unglaublichen Rezeption des Titels DLC oder eine erweiterte Version ankündigen sehen. Es ist ein bisschen zu früh für eine Fortsetzung, aber es ist vielleicht nicht ganz außer Frage. Auf jeden Fall ist das Spiel im Xbox Game Pass verfügbar, so dass Interessierte es sich dort ansehen können. Für diejenigen, die sich bereits in das Vereinigte Königreich Euchronia gewagt haben, möglicherweise gibt es bald einen Grund, zurückzukehren…?