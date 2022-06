Metal: Hellsinger Release-Termin auf dem Summer Games Fest enthüllt

Nachdem Metal: Hellsinger fantastisches Feedback von Medien und Content Creators, die den Titel kürzlich anspielen konnten, bisher erhalten hat, lassen Publisher Funcom und Entwickler The Outsiders nun eine Demo für PS5, Xbox Series und Steam auf die Welt los. Zudem wurde auf dem Summer Games Fest zudem der Metal: Hellsinger Release-Termin enthüllt. Demnach wird der Rhythmus-Shooter ab 15. September dieses Jahres erhältlich sein. Einen Blick in die Hölle liefert der neue Gameplay-Trailer mit einer Entwicklervorstellung von The Outsiders und Ingame-Musik von Serj Tankian von System of a Down sowie Alissa White-Gluz von Arch Enemy.