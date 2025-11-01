Metal Gear Solid Delta: Snake Eater hat nun den Fox Hunt-Modus

Fox Hunt, der versprochene Multiplayer-Modus für Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ist jetzt verfügbar. Endlich gegeneinander antreten!

Über Fox Hunt

Metal Gear Solid Delta wurde am 28. August veröffentlicht, wobei Konami versprach, dass der Fox Hunt-Multiplayer-Modus zu einem späteren Zeitpunkt im Herbst 2025 erscheinen würde. Jetzt ist der Modus endlich als kostenloses Update für das Spiel verfügbar und bietet zwei verschiedene Spieltypen – Survival Capture und Survival Intruder – für bis zu 12 Spieler online. Survival Capture lässt Spieler gegeneinander antreten, die versuchen, so viele Frösche wie möglich zu sammeln, um das Spiel zu gewinnen. „Die ikonischen Kerotan-Frösche setzen ihre Agilität in diesem angespannten Spielmodus fort – sie sind schwer zu fassen“, heißt es in der Beschreibung von Konami.

„Finde und sichere mehr versteckte Frösche als die anderen, um den Sieg zu garantieren. Im Laufe des Spiels wird ihre Zahl schwinden und zu intensiven Zusammenstößen gegen feindliche Agenten führen.“ Survival Intruder wird unterdessen als „eine verdeckte Zuweisung beschrieben, bei der Agenten heimliche und Überlebenselemente in ausgewiesenen Zonen nutzen müssen, um durch mehrere Phasen voranzukommen. Mit dem Verstreichen der Zeit reduzieren sich die dedizierten Zonen, um sicherzustellen, dass Stealth und Positionierung für den Sieg von entscheidender Bedeutung sind“, sagt Konami. „Jeder Spieler ist mit einem ‚AT-CAMO‘-Anzug ausgestattet, um fortgeschrittene Stealth-Taktiken anzuwenden.