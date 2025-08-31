Metal Gear Solid Δ: Snake Eater für PS5, Xbox Series und Steam erhältlich

Konami veröffentlichte wie geplant Metal Gear Solid Δ: Snake Eater für PS5, Xbox Series und Steam. Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, ein originalgetreues remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater, das ursprünglich 2004 für Playstation 2 veröffentlicht wurde, führt eine neue Generation von Spieler:innen und treuen fans gleichermaßen in die Anfänge der Metal Gear-Saga ein.

Der fox-Agent mit dem Codenamen Naked Snake wird tief hinter den feindlichen Linien eingesetzt, um einen Atomkonflikt zwischen den Weltmächten auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges zu verhindern. Seine Mission entwickelt sich schnell zu einem Kampf ums Überleben in einer rauen und gnadenlosen Umgebung, in der Snake sich der ultimativen Prüfung stellen muss. Das remake bietet die Originalstimmen der Charaktere, eine spannende Handlung und umfangreiche, weiterentwickelte Combat-Survival-Features mit beispielloser Grafik und immersivem Sound.