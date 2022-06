Mercedes-AMG ONE: Sennheiser und Mercedes-AMG kooperieren

Sennheiser und AMG machen in einer Zusammenarbeit den neuen Mercedes-AMG ONE zu einem Sound- und Automobilerlebnis der Zukunft: Der AMG ONE bietet Fahrer*innen ein authentisches Formel-1-Rennerlebnis – unterstützt durch atemberaubende Sennheiser MOMENTUM Audioqualität.

​Der Zweisitzer Mercedes-AMG ONE bringt modernste und effizienteste Formel-1-Hybridtechnologie fast eins zu eins von der Rennstrecke auf die Straße. Rennstrecken-Performance kombiniert mit vorbildlicher Effizienz münden in einem Fahrzeug mit mehr als 1.000 PS bei einer Höchstgeschwindigkeit von über 350 km/h.

​Um das Fahrerlebnis durch ein ebenso atemberaubendes Hörerlebnis abzurunden und die Motorgeräusche zu dämpfen, stattet Sennheiser AMBEO Mobility alle Fahrer:innen des AMG ONE mit optimierten, intelligent gesteuerten MOMENTUM True Wireless Ohrhörern aus.