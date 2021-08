Melee-PvP-Action: Blood of Heroes PC Open Beta gestartet

Auf der gamesom 2021 haben Publisher und Entwickler Vizor Games die Blood of Heroes PC Open Beta angekündigt und gestartet.

PC-Spieler:innen können sich ab sofort auf der offiziellen Website des Melee-PvP-Titels für die Open Beta anmelden.

Worum geht’s im Spiel?

In der proto-germanischen Totenwelt von Blood of Heroes prallen wahre Champions des Krieges aufeinander, gefangen in einem ewigen Kreislauf des Chaos und beobachtet von den unbarmherzigen Göttern dieser Welt. In den drei Hauptmodi Rauferei, Duell und Herrschaft zählt dabei vor allem eines: purer Skill.