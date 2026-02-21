Mehr zum neuen God of War erfahren wir im Spätsommer

Der God of War-Schauspieler Christopher Judge hat behauptet, dass das nächstes Spiel diesen Sommer angekündigt wird.

Mehr zum neuen God of War

Dies schürt natürlich Spekulationen, vor allem nach dem Überraschungslaunch von Sons of Sparta, dass es das nächste große Projekt von Santa Monica Studio sein könnte. Judge, der Kratos in den modernen God of War-Titeln spielt, sprach mit einem Streamer auf der Fan Expo in Vancouver, Kanada, der den Schauspieler nach dem kürzlich angekündigten God of War Trilogy Remake fragte. Der Schauspieler bestätigte, dass er nicht im Trilogy-Remake auftreten wird, da der ursprüngliche Kratos-Schauspieler TC Carson seine Rolle wiederholen wird, wie in einem kürzlichen State of Play-Live-Stream angekündigt. Laut Judge wird das Remake ein neues Kampfsystem enthalten. „Und dann werdet ihr wahrscheinlich im Spätsommer hören, was wir tun“, fügte der Kratos-Schauspieler hinzu. Obwohl er nicht klarstellte, auf wen dieser Kommentar in Bezug war, hat der Kontext des Gesprächs viele zu der Annahme veranlasst, dass sich Judge auf den God of War-Entwickler Santa Monica Studio bezieht.

Das letzte große Projekt des PlayStation-Entwicklers war God of War Ragnarok aus dem Jahr 2022. Der Kreativdirektor von Santa Monica, Cory Barlog, der 2018 God of War leitete, aber für die Fortsetzung zurücktrat, soll an einem unangekündigten Projekt arbeiten. Sony Santa Monica feiert derzeit das 20-jährige Jubiläum von God of War mit verschiedenen Initiativen. Während desselben Livestreams enthüllte der Entwickler auch, dass ein God of War Trilogy Remake in der frühen Entwicklung ist. „Wir bitten um Ihre Geduld, da es eine Weile dauern wird, bis etwas anderes geteilt werden kann“, hieß es. „Wenn wir mit einem Update zurückkommen können, wollen wir es zu einem großen machen! Wir wissen, dass die Neugestaltung der griechischen Saga ein häufiger Wunsch war – das echte, leidenschaftliche Interesse der Fans, die Rückkehr der Originalspiele zu sehen, ist etwas, wofür wir sehr dankbar sind und es kaum erwarten können, mehr zu teilen, wenn die Zeit gekommen ist!“