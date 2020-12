Mehr zum Elite Dangerous-DLC Odyssey

In Elite Dangerous: Odyssey bekommt die Weltraum-Action eine neue Dimension verpasst. Raumschiffe, Bodenfahrzeuge und Kommandeure treffen in spannungsgeladenen Luft-Boden-Schlachten aufeinander. Es liegt ganz an ihnen, sich zwischen einem offensiven Vorpreschen oder einem eher heimlichen Vorgehen zu entscheiden. Es gibt eine Vielzahl an Waffen und Ausrüstungsgegenständen.

Daher könnt ihr eure Charaktere für Bodenoperationen mit verschiedenen spezialisierten Anzügen und Ausrüstungsoptionen anpassen und euch mit anderen Kommandanten in sozialen Zentren in der ganzen Galaxie treffen. Diese Ort sind ideal, um den nächsten Schritt zu planen, Allianzen zu bilden und neue Ausrüstung zu erwerben sowie bestehende aufzurüsten.

Kosten und Verfügbarkeit

Die Vorbestellung für PC (über Steam, Epic Games Store und FrontierStore.net), PlayStation 4 und die Xbox One ist ab sofort möglich. Angehende Kommandeure können die Odyssey-Erweiterung für Elite Dangerous jetzt zu einem Preis von 34,99 Euro vorbestellen.

Ebenfalls ab sofort erhältlich ist das Deluxe-Alpha-Erweiterungspaket mit einem Sonderpreis von 46,99 Euro. Es enthält die Odyssey-Erweiterung, den Alpha/Beta-Zugang und den offiziellen Soundtrack. Beide Pakete gewähren Vorbestellern als Bonus den Zugang zum exklusiven Pioneer-Anzug-Skin. Was haltet ihr von der Ankündigung?