Mehr zu Wuyang in Overwatch 2: Seine Backstory

Wir wissen schon eine Weile, dass Wuyang (Codename Aqua) der nächste Support-Held in Overwatch 2 sein wird.

Über Wuyang in Overwatch 2

Wuyang ist ein Unterstützungsheld, der, wie sein Codename schon sagt, auf dem Schlachtfeld wasserbasierte Fähigkeiten einsetzt. Während es noch kein Gameplay zu ihm gibt, ruft das Konzept bereits Bilder der Wasserbändiger aus dem Avatar-Franchise in den Sinn. Jetzt, da wir jedoch ein wenig mehr von seiner Geschichte vor seiner Gameplay-Enthüllung im neuesten digitalen Comic des Spiels sehen, fühlt es sich definitiv so an, als ob Avatars Elementkräfte einen Einfluss auf das Design und die Geschichte des Helden hatte. Wuyang ist Student an der Wuxing University, die verschiedene Schulen hat, die sich verschiedenen Elementen widmen. Es gibt Feuer-, Wasser-, Metall-, Erd- und Holzhochschulen, und jedes hat einen bestimmten Schwerpunktbereich, wobei Wasserstudenten in medizinischen Bereichen arbeiten; daher ist Wuyang ein Unterstützungsheld.

Seine Eltern und seine Schwester wurden jedoch in die Feuerschule aufgenommen, die sich auf Kampfsport spezialisiert hat. Wuyang verbrachte seine Zeit an der Schule und versuchte, dem Prestige seiner Familie gerecht zu werden. Schließlich gelang es ihm, seine wasserbasierten Fähigkeiten im Kampf nützlich zu machen und seine Schwester in einem Kampf gegen die eindringenden synthetischen Omnics zu retten, was ihm Respekt einbrachte, nachdem er sich geschämt hatte, die Serie seiner Familie zu durchbrechen. Wuyang wird sich in Staffel 18, die am 26. August beginnt, in die Liste von Overwatch 2 einreihen. Allerdings werden die Fans ihn an diesem Wochenende zum ersten Mal während einer zeitlich begrenzten Probezeit spielen können. Blizzard veröffentlicht wohl morgen schon das erste In-Game-Filmmaterial des Helden in Aktion.