Mehr zu Super Mario Galaxy Movie wird demnächst enthüllt

Die nächste Enthüllung für Nintendos Super Mario Galaxy Movie wird Berichten zufolge in den nächsten Wochen mit Wicked For Good veröffentlicht.

Das kommt vom Film-Outlet My Time to Shine, das behauptet, dass der erste vollständige Trailer zu The Super Mario Galaxy Movie an Wicked For Good angehängt wird, das am 21. November in die Kinos kommen soll. Sollte dies zutreffen, bedeutet das, dass der Galaxy Movie-Trailer mit ziemlicher Sicherheit innerhalb der nächsten Wochen online veröffentlicht wird. Der Super Mario Galaxy Movie wurde über einen kurzen Teaser angekündigt, der in der Nintendo Direct-Sendung vom September enthalten ist, der bestätigte, dass der Film im April 2026 veröffentlicht wird.

Darüber hinaus gaben Nintendo und Illumination bekannt, dass wiederkehrende Synchronsprecher Chris Pratt als Mario, Anya Taylor-Joy als Prinzessin Peach, Charlie Day als Luigi, Jack Black als Bowser, Keegan-Michael Kay als Toad und Kevin Michael Richardson als Kamek sein werden. Die zusätzlichen Charaktere und die Sprecher für den Super Mario Galaxy Movie werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, sagte das Paar. Der Trailer zum Galaxy-Film wurde als Teil der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum von Nintendos Super Mario Bros. geteilt.