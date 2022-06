Mehr über Cocoon vom Xbox & Bethesda Games Showcase

Das geheimnisvoll aussehende Cocoon von Geometric Interactive wurde auf dem Xbox und Bethesda Games Showcase enthüllt.

Mehr über Cocoon

Annapurna Interactive fungiert als Herausgeber für diesen neuen Titel, der, was niemanden überrascht, schon beim Release auf den Game Pass kommt. Das Spiel stammt vom ehemaligen leitenden Gameplay-Designer Jeppe Carlsen bei Playdead, der am besten für Inside und Limbo bekannt ist. Während es während des Xbox-Showcases angekündigt wurde, wird Cocoon aber auch auf PC und Nintendo Switch kommen, obwohl hierfür noch kein offizielles Releasedatum verkündet wurde. Der Ankündigungstrailer zeigt eure Spielfigur, eine kleine wanzenartig aussehende Person. Ihr tragt mysteriöse Kugeln, die ganze Welten enthalten, und könnt nach Belieben rein und wieder raus.

Jede Kugel scheint eine Vielzahl von Funktionen zu erfüllen, wie etwa das Antreiben von Technologie. Es sieht so aus, als müsstet ihr herausfinden, wo ihr sie platzieren müsst. Auch das Timing scheint manchmal entscheidend zu sein – das Rezept scheint schon mal zu stimmen! Ihr werdet euch auch großen, monströsen Wächtern stellen müssen, obwohl unklar ist, ob das durch Rätsel oder durch Kämpfe geht. Natürlich gibt es den Trailer zu Cocoon für euch, und seht euch das Spektakel am besten einmal selbst an: