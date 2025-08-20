Mehr Futter für Fans: Cult of the Lamb Woolhaven angekündigt

Bei der gamescom 2025 Opening Night Live wurde das Update von Cult of the Lamb mit dem Titel Woolhaven enthüllt.

Über Woolhaven

Der Indie-Spiel-Hit Cult of the Lamb hat die Spieler seit seinem ursprünglichen Start im Jahr 2022 mit mehreren kostenlosen Inhalts-Updates wie Unholy Alliance und Sins of the Flesh fasziniert. Der kostenpflichtige DLC wird im ersten Quartal 2026 erscheinen, aber es wurde noch kein Preis festgelegt. Woolhaven führt eine gefährliche neue Bergzone in das Spiel ein, in der wir zwei neue Dungeons finden, die es zu erobern gibt, sowie eine sich ausbreitende Korruption namens Verrottung.

Und man erwartet von der Hauptgeschichte, dass unsere Entscheidungen, wie wir mit den Bewohnern des Berges umgehen, keine richtigen oder einfachen Antworten haben. Die Dinge werden auch für unsere Siedlung frostig werden mit dem Zusatz von Schneeregen und kühlen Temperaturen, die neue Gründe für Anhänger schaffen, an unserer allwissenden Führung zu zweifeln. Aber wir können sie auch mit dem neuen Ranchsystem für die Aufzucht seltener Tiere glücklich machen, das die Kulte mit Wolle, Futter und Reittieren versorgen kann.