Megalobox 2: Nomad Simulcast startet am 4.4.2021 bei Wakanim

Gute Nachrichten für Anime-Fans – der Überraschungshit Megalobox feiert dank Wakanim im Rahmen der Anime Spring Season 2021 mit Megalobox 2: Nomad ein Simulcast-Comeback. Laut letzten Informationen geht es am 4.4.2021 los.

Was erwartet euch in Megalobox 2: Nomad?

Die Anime-Hommage an Ashita no Joe ist wieder da! Sieben Jahre nach seinem Sieg beim großen Wettkampf im Megaloboxen – einem Boxsport, bei dem jeder Schlag durch die Kraft von Maschinen um ein Vielfaches verstärkt wird – setzt „Gearless“ Joe seinen Titel aufs Spiel. Nur mit den eigenen Narben bewaffnet, nennt er sich von nun an „der Nomade“ … Blut, Metall und Schweiß begleiten ihn auf seinen Weg nach oben zum ultimativen Ruhm!