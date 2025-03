Mega-Update für Kingdom Come Deliverance 2: Über 1.000 Korrekturen und Mods!

Kingdom Come Deliverance 2 hat das erhalten, was der Entwickler Warhorse Studios als „großes Update“ bezeichnet.

Zum Kingdom Come Deliverance 2-Update

Laut Warhorse ist der Patch der Version 1.2 „das Ergebnis von fünf Monaten Arbeit, die sich auf die Verfeinerung und Verbesserung des Spielerlebnisses konzentriert“. Das Update enthält mehr als 1.000 Korrekturen und Verbesserungen, die Spielbalance, NPC-Verhalten, Umweltverbesserungen und Optimierungen für die Funktionsweise der Ausrüstung abdecken. Es enthält auch die erste „kostenlose DLC-Ergänzung“ zum Spiel, in der Henry zu einem Friseur gehen kann, um seine Frisur und Gesichtsbehaarung zu ändern, wobei die Spieler „zwischen einem sauber rasierten Look oder einem raueren Aussehen wählen können“. Durch einen Haarschnitt wird Henrys Charisma-Bewertung vorübergehend verbessert.

Eine der anderen wichtigen Ergänzungen, die in Version 1.2 eingeführt wurden, ist die dedizierte Steam-Modding-Unterstützung mit einer neuen Suite von Tools, die eine direkte Integration mit Steam Workshop bieten. Warhorse sagt, dass diese Modding-Tools es uns ermöglichen werden, über 300 Elemente im Spiel zu ändern, „von der Benutzeroberfläche und der Kampfmechanik bis hin zu RPG-Elementen und dem KI-Verhalten“, wobei alles möglich ist, von kleinen Optimierungen bis hin zu vollständigen Überholungen möglich. Das Studio wird am 20. März einen Entwickler-Stream veranstalten, in dem die zahlreichen Änderungen in Version 1.2 diskutiert werden. Bis dahin finden wir die vollständige Liste der Patch-Notizen für Kingdom Come Deliverance 2 auf der offiziellen Website des Spiels.