Mega Man Zero/ZX Legacy Collection nun für PS4, Xbox One, Switch und PC erhältlich

Gute Nachrichten für alle Mega Man Fans – mit der Mega Man Zero/ZX Legacy Collection bringt Capcom alle Spiele der Mega Man Zero- und ZX-Serien erstmals von den Handheld-Displays der Originalversionen auf die Xbox One, PS4, PC und Switch.

Die Collection vereint die herausfordernden Bosskämpfe der Zero- und ZX-Reihe, schnelles Plattform-Gameplay und präzise Kämpfe. Spielenostalgiker können die originale Sprite-Art auswählen oder HD-Filter aktivieren. Wer erstmals in die Titel der Zero- und ZX-Serien reinspielt, kann den optionalen Casual Scenario-Modus aktivieren, um den Schwierigkeitsgrad eines jeden Spiels abzusenken. Mit dem Save-Assist-System lassen sich mitten in einer Mission Speicherpunkte erstellen.

Der brandneue Z-Chaser-Challenge-Mode fordert euch auf, die Bestzeiten zu schlagen, die aus jedem Spiel der Mega Man Zero/ZX Legacy Collection gezogen wurden. Ihr könnt dabei eure Fähigkeiten alleine verbessern, gegen Geisterdaten von Top-PerformerInnen in der globalen Rangliste antreten oder im lokalen Mehrspielermodus gegen eure FreundInnen antreten. Zusätzlich könnt ihr euch die In-Game-Gallerie ansehen, die mehr als 650 Originalkunstwerke enthält und so einen einzigartigen Einblick in das Design und die Geschichte des Spiels gibt. Der Musikplayer gibt sowohl Originalkompositionen als auch neue Arrangements der Spielmusik wieder.