Mega Man Star Force Legacy Collection kommt im März 2026

Die Action-Rollenspiel-Sammlung Mega Man Star Force Legacy Collection erscheint am 27. März 2026 für PC, PlayStation, Xbox und Switch.

Über die Mega Man Star Force Legacy Collection

Die Mega Man Star Force-Serie, die sich zu einem Anime entwickelt hat, ist zurück in der Mega Man Star Force Legacy Collection! Diese Sammlung enthält sieben Spiele und zusätzliche Funktionen wie eine Galerie von Illustrationen und Musik. Online-Spiel wird auch unterstützt – begleitet Geo Stelar und Omega-Xis, während sie in diesem epischen Abenteuer gegen Bedrohungen jenseits der Sterne kämpfen.

Die Mega Man Star Force Legacy Collection verbindet rasante Action mit einem einzigartigen kartenbasierten System und bietet spannende Kämpfe und Storytelling, die den Charakter für eine Generation von Mega Man-Fans definiert haben. Während das ursprüngliche Gameplay erhalten bleibt, bietet diese Kollektion an Klassiker-Titeln ein aktualisiertes und verbessertes Erlebnis. Mehr Infos werden folgen!