Mega Man Dual Override erscheint 2027

Mega Man Dual Override, das erste Spiel der Serie seit Mega Man 11 (2018) erscheint 2027, gab Capcom am Donnerstag bei den Game Awards bekannt.

Über Mega Man Dual Override

Details sind spärlich, aber ein kurzer Trailer zu Mega Man Dual Override bestätigte eine wichtige Sache: Auch das nächste Spiel wird ein klassischer 2D-Side-Scrolling-Action-Plattformer sein, der den Mega Man-Spielen bisher entspricht. Laut der Trailerbeschreibung kehrt „Mega Man 2027 mit einem brandneuen Eintrag in der klassischen Action-Plattformserie zurück! Überwinde Herausforderungen und sprenge Legionen von Robotern, während du über eine neue Reihe von futuristischen Grenzen springst!“ Ein interessanter Teil, der während des Trailers zu Dual Override enthüllt wurde, ist eine leichte Änderung an Mega Mans Exoskelett. Während Mega Man die Stadt überblickt, sehen wir, wie sich die Paneele auf seiner Rüstung ausdehnen, während er sein Inneres abkühlt. 2027 ist Mega Mans 40-jähriges Jubiläum, und dann erscheint Dual Override für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC über Steam, Xbox One und Xbox Series X.